Başkan Gürkan: “Modern bir Malatya için çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mahalle ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Modern bir Malatya için çalışıyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile birlikte Konak/Banazı mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlardan teşekkür

Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden mahalle sakinleri ile esnaflar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır görmediğimiz hizmet ve yatırımları Selahattin başkanımız zamanında gördük” şeklinde konuştular.

“Ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada çalışıyor”

Malatya’nın her noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizin tamamında hizmet ve yatırımlarımız devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak. Bu amaçla ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görevleri başında vatandaşlarımıza hizmet üretmekteler. Hizmetlerimizi yaparken istişareye de büyük önem vermekteyiz. Hemşerilerimizin görüş ve düşünceleri bizler için önemli ve değerlidir. Bu bağlamda esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ederek yapacağımız hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak istişarelerde bulunuyoruz. Konak Mahallemizde de ekiplerimiz çok güzel çalışmalar yürüttü. Yapılan bu çalışmaların hemşerilerimiz tarafından takdir edilmesi bizleri mutlu etmektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir mahallemiz kalmayacak demiştik. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız ve diğer ilgili birimlerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında canla başla çalışmalar yürütmekteler. Daha güzel ve çağdaş bir Malatya için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.