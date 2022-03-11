Başkan Gürkan, kahveciler odası yönetimini kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Kahveciler Odası olarak 2022 yılı Genel Kurul toplantısını yaptıklarını belirten Karanfil, “Gerek deprem sürecinde gerekse pandemi sürecinde başkanımız bizleri ziyaret ederek her zaman yanımızda olduklarını gösterdiler. Pandemi sürecinde odamıza gerek maske dağıtımı ile işyerlerinin dezenfekte edilmesi olsun gerekse de gıda yardımı olsun bizim en zor günlerimizde yanımızda oldu. Depremde Odamızın bulunduğu bina hasar gördü ve yıkımı yapıldı o süreçte de Başkanımız yanımızda oldu. Bizlerde yeni seçilen Yönetim Kurulu olarak Başkanımıza hem bir teşekkür ziyaretinde hem de iade-i ziyarette bulunuyoruz. Bugüne kadar yapılan yardımlardan dolayı bütün esnafım adına teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladıkları için tekrar Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sivil Toplum Örgütleri, Kanaat Önderleri ve meslek kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz. Şehri yönetirken birlikte yönetme ve paydaş olma hazzını yaşayıp aynı zamanda yön haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında da derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemlidir. Oda Başkanımızın da ifade ettiği gibi pandemi sürecinde süreci içerisinde çay ocaklarının, kahvehanelerin kapalı olması ve günlük çalışıp evine ekmek götürmek zorunda olan kardeşlerimizin büyük sıkıntıları oldu. O süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi çay ocağı ve kahvehanelerde çalışan vatandaşlarımızın da bu süreci en az hasarla ve sıkıntıyla atlatmaları noktasında oda başkanımızla birlikte çok güzel çalışmalar yapıldı. Hijyen, dezenfektan ve maske noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca bu süreçte evlerine ekmek götüremeyen kardeşlerimize gıda vb. yardımlar yapılması noktasında da ortak çalışmalar gerçekleştirdik. 24 Ocakta yaşanan depremin merkez üssü Elazığ Sivrice olsa da bu depremden Malatya’da etkilendi. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla depremin yaraları sarıldı ve sarılmaya devam ediyor. Kahveciler Odasına yeni bir yer yapılması noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.