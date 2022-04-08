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Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek fabrikalarını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili daire başkanları ve Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden yeni ekmek ve yemek fabrikasında incelemelerde bulundu.

MALATYA 08.04.2022, 14:19
Başkan Gürkan, inşaatı devam eden yemek ve ekmek fabrikalarını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili daire başkanları ve Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden yeni ekmek ve yemek fabrikasında incelemelerde bulundu.

Düzenlenen inceleme gezisi sırasında Başkan Gürkan ve beraberindeki heyete eşlik eden Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, son yıllarda Orduzu’ya yapılan yatırımların tarihinin en büyük yatırımları olduğunu belirtereki ’’Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi 2 yıldan beri Orduzu’ ya tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Orduzumuz’un yaklaşık 40 km alt yapısını, üst yapısını, içme suyunu ve asfalt çalışmalarını tamamladılar. Gençlerimizin FİFA standartlarına uygun olarak futbol sentetik çim sahası yapımı, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, jimnastik salonu yapıldı. Ben bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, teşekkür ederim. İyi ki var” şeklinde konuştu.

“İnşaat büyük bir hızla devam ediyor”

Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası inceleme gezisinde çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Yemek ve ekmek fabrikasının bir arada yapımı ile ilgili kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Mevcut yapılacak yemek fabrikasının kapasitesini artırarak, bir çözüm gerçekleştiriyoruz. Yine yemek fabrikasının hacmiyle alakalı olarak et ve tavuk ürünleri için soğuk hava depoları, kuru depolardan pasta birimine kadar ve bunların pişirilmesiyle alakalı bütün tefrişatlar ile alakalı çalışmalarımız devam ediyoruz. Aynı şekilde yemek fabrikamızın üst katında da yine şu an mevcut MEGSAŞ’ı taşıyacağımız bir ekmek fabrikası yapıyoruz. Şu an hali hazırda MEGSAŞ’ımızda günlük bir tane fırın çalışıyor. Yapılacak olan ekmek fabrikasında da bu oran 4 fırına çıkarılarak, ihtiyaç halinde daha fazla ürettim

sağlayacağız. Bu anlamda tesisin içerisinde hem idari kısımlar yer alacak ve hem de mamullerin pişirilerek vatandaşın hizmetine sunulması noktasında çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” açıklamalarında bulundu.

“Malatya’nın her noktasında şantiyelerimiz var”

Malatya genelinde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Gürkan ise inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Malatya’nın her noktasında Büyükşehir Belediyemizin şantiyeleri var. Her tarafta yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Son dönemlerde gerçekten de Malatya tarihine ışık tutacak tarihsel hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu anlamda mesai arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bize bu desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize Malatya halkı adına sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Malatya’nın mevcut ekmek ve yemek fabrikası pek sağlıklı bir yerde değil. Ayrıca kapasite noktasında da yeterli değildi. Hem hijyen konusunda hem de çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu gıdaların, ekmeklerin ve yiyeceklerin üretilmesi noktasında hakikaten modern anlamda yaklaşık 11 bin metre kare kapalı alanı olan ekmek ve yemek fabrikası inşaatı yapılıyor. İnşallah bu Eylül ayı gibi hizmete geçeceği kanaatindeyim. Sadece bu Orduzu bölgesinde şu anda milyarlarca lira yatırım yapılıyor. YİMPAŞ, Fuarcılık, yeni bulvarlar, ekmek ve yemek fabrikası, Gençlik ve Spor Merkezi, Karşılama Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Jimnastik Salonu, Sentetik Çim Sahaları, alt yapı, üst yapı ve kapalı uydu kent merkeziyle gerçekten de Orduzu bu dönemde tarihsel bir hizmete kavuşmuştur. Ben bu hizmetlerin Orduzu bölgesinde yaşayan bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza ayrıca muhtarlarımızın da gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikası projesinde el değmeden üretilecek ürünler, profesyonelce muhafaza edilebilecek ve transfer edilebilecek.

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