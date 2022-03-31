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Başkan Gürkan, iklim zirvesinde konuştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ile mücadele ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

MALATYA 31.03.2022, 13:28
Başkan Gürkan, iklim zirvesinde konuştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ile mücadele ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla Ankara ATO Cogresium’da düzenlenen, Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda konuşmacı olarak yer alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda paydaş katılımcı da yer aldı.

“Dünyadaki bütün canlıların kendi haklarına riayet etmesi lazım”

Eko İklim Zirvesindeki konuşmasında Başkan Gürkan, “ Bugün dünyanın sorunu küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık. Bütün dünya insanlığını etkileyen bir hadise. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde katıldığımız bir televizyon programında küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordular. Cevap olarak, herkes yaratıldığı esrarın hakkına riayet etmesi lazım. Yani dünyadaki bütün canlıların kendi haklarına riayet etmesi lazım. Bitkinin, nebatatın, sözüm ona hayvanların ve insanların. Ama baktığımda bütün bu adalet düzenini bozanın insanlar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla insanların bu konuda kendine düşen toplumsal anlamda görevi, millet anlamında görevi ve insanlara düşen görevi gerekirse yasal düzenlemelerle herkesin yetkilerini aşmama ve dengeyi bozacak tutum ve davranış gibi benzeri şeylerden kaçınması gerektiğine inanıyorum. Özellikle bunun da bir devlet politikası ayrıca devlette de Milli Eğitim politikası olarak bütün ülkelerde olması lazım. Aksi takdirde küresel ısınma süreci ve kuraklık hadisesi için aldığımız tedbirler palyatif tedbirlerdir. Neden palyatif tedbirlerdir? Kapalı sistem sulama yapalım. Basit bir örnek. Peki, biz sadaka taşlarıyla övünüyorduk. Biz kuş yuvalarıyla övünüyorduk. Peki, o kuşların gagalarıyla boruların içerisindeki suyu almak için kırdıklarını biliyor muyuz? Daha doğrusu bunların hakkına bizim tecavüz ettiğimizi ve onların hakkına engel olduğumuzu biliyor muyuz? Dolayısıyla bu pencereden de hadiselere bakmamız lazım. Eğer kapalı sistemle gidiyorsak arının, kurtun, kuşun, böceğin, hak ve hukukuna da riayet edecek bir yapı formatında yasal düzenleme ve plan uygulamasına geçmemiz lazım” dedi.

“İklim değişikliğinde sadece AB’nin değil B’nin dikkatinin çekilmesi gerekir”

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Bizim ilk başta vurguladığımız yaratılışta herkesin dikkat etmesi noktasında çevrenin korunması, canlı yaratıkların hak ve hukukunun korunması bütünü içeren bir yapı formatıdır. Palyatif tedbirler alıyoruz. Elektrikli araçlar olması lazım. Yeşilin arttırılması lazım. Bisiklet yollarını yapalım. Sera gazı salınımını azaltalım. Çöplerden geri dönüşümü yapalım. Bu lokal kalır. Genel anlamdaki düzenlemenin ulusal anlamda Birleşmiş Milletlerin, sadece Paris Antlaşmasıyla AB nezdinde değil, BM nezdinde bu konuya behemehâl dikkat çekilmesi lazım. Aksi takdirde küresel ısınma, buzulların erimesi ve sellerin kuraklığın başlaması başka başka felaketleri de beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç duyduğumuz enerjimizi üretmek için çalışmalarımızı yapıyoruz”

Malatya özelinde yapılan çalışmalara değinen Başkan Gürkan, “Malatya ölçeğinde biz ağaçlandırma olgusuna çok önem veriyoruz. Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Aynı zamanda kayısının ana vatanı diye tarif ediyoruz. Dünya kayısısının başkenti diye tarif ediyoruz. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin Malatya’da olduğunu ve Malatya’da 10 milyon kayısı ağacı olduğunu, insan eliyle yetiştirilmiş en geniş yeşil alan olduğunu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2021 yılında iki ödül aldık. Özellikle haşerelerin kimyasallarla bertaraf edilmesinin yerine biyolojik ilaçlamayla, değerlerle belirtilen ilaçlamayla yapılması ve bu konuda Akdeniz Üniversitesi’nden Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kayısı reçinesinden sineklerin bertaraf edilmesiyle ilgili bir ödül aldık. Ayrıca kimyasal ilaçların kullanılmasıyla toprakta yaptığımız olumsuzlukların önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Tümden parçaya indiğimizde, bisiklet yollarıyla ilgili olsun, yeşil alanların artırılmasıyla ilgili olsun çalışmalar yapıyoruz. Şu anda toplu ulaşımımızı trambüs dediğimiz elektrikli araçlarla yapıyoruz. Elektrik hatlarının olmadığı yerlerde de şarj edilmiş akülerle gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaptığımız proje ve planlamada da şehrimizin kalan kısımlarında da elektrikli araçlara geçilmesi ve elektrikli araçların hatlarının uzatılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Belediye bazında özellikle yeşil alanların korunması noktasında şu anda Millet Bahçelerinin ve yeşil kuşakların oluşması noktasında göreve geldikten sonra 4 milyon m2’lik yeşil alanı geldikten sonra başladık. Sadece 300 bin metrekare kaldı onunda ihalesi yapıldı. Göreve geldiğimizde akarsulara atık sular karışmayacak dedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de şükranlarımı sunuyorum. Bütün ilçelerimize arıtma tesisleri yaptık. Akarsularla ilgili kollektörler yaptık ve arıtmaya bağladık. Bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları yaptık. Çöpten enerji üretmek, metan gazından enerji üretmek. Önceki dönemde görev yapan Ahmet Çakır belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çöpten ve metan gazından elektrik üretmek o dönemde oldu. Bizde göreve geldikten sonra kendi içme suyumuzdan HES kurduk. Birincisi bitti ve faaliyete geçti. İkincisi de geçmek üzere. Ayrıca GES ile ilgili ürettiğimiz enerji var. Şu anda yaklaşık 35 Mw elektrik üretiyoruz. Yine bir bu kadar daha planlıyoruz. İnşallah bizim ihtiyaç duyduğumuz enerjimizin de kendi bünyemizde üretilmesi noktasında planlamaları ve çalışmaları yaptık. Bu arada karbon salınımının azaltılması noktasında yeni açtığımız yollarımıza trambüs hatlarımızın kurulması noktasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bisiklet yollarımız, akıllı kavşaklarla ilgili çalışmalarımız, çevre ile ilgili projelerimiz, ilaçlama ve sulamayla ilgili yeni su kaynaklarının bulunması ve kaptajlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Neticede bizler bu memlekete sevdalıyız. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dediği gibi insan taşın toprağın arasında şehri inşa ederken kendisini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. Bizim gönlümüz aşkla dolu. Çıktığımız yolu iyi biliyoruz. Azmimizden dönmeyeceğiz. İnsanımızı yaşatacağız ki devletimiz yaşasın” açıklamalarında bulundu.

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