Başkan Gürkan, Horata mesire alanında inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı Horata Mesire alanına incelemelerde bulunarak ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun talep gösterdiği mekânlardan biri olan, suyu ve havası ile Malatya’nın önemli merkezlerinden Horata Mesire alanında yapılan çalışmalarda sona gelindi. Horata Mesire alanında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, Mayıs ayının sonu itibariyle yapılan çalışmaların tamamlanacağını ve mesire alanının vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Başkan Gürkan ile birlikte inceleme gezisinde yer alan Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, Horata mesire alanında çalışmaların devam ettiğini ve yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptığı yatırımlardan ve geçmişe verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

Horata Mesire alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “ Geçtiğimiz yılsonunda başladığımız Horata Mesire alanının düzenleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktayız. Kaynak bölgesindeki istinat duvarlarımız tamamlandı. Kafeteryamız büyük ölçüde tamamlandı. Peyzaj çalışmalarına başladık. Peyzaj çalışmalarımızı da inşallah bayram öncesinde tamamlayıp mesire alanımızı vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız” dedi.

“Çalışmalar mayıs ayı sonuna bitecek”

Horata mesire alanının Banazı (Konak) ile özdeşleşmiş bir alan olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizim çocukluğumuzda Horata’ya gidilecek denildiğinde imrenilirdi. Horata o dönemlerde de Malatya’da mümtaz, müstesna bir yerdi. Zamanla alanının yenilenmemesi, var olan duvarların zamanla çökmesi, kanalların çökmesi alanda olumsuz bir tablo oluşturdu. Biz, bu konuda belediye olarak yaptığımız proje çerçevesi içerisinde Banazının ve Horatanın eski ihtişamına kavuşması için yaptığımız projeyi uygulamaya geçirdik. Yapılan çalışmaları inceledik ve güzel çalışmalar yapıldığını gördük. Kanallarda taşkın korumayla ilgili gerekli önlemler alınmış. Suyun dağılımıyla ve suyun şekillendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı kafeteryasından, piknik alanlarından, otoparklarından ve mümtaz, güzide yeşil alanların oluşması noktasında çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayının sonu itibariyle ilgili müellif firma tarafından teslim edilecek ve vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalar bugünkü maliyetle 10 milyon liranın üzerinde bir rakama tekamül etmektedir. Yapılan çalışmaları en kısa sürede bitirerek Malatya’mızın ve bölge halkının hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmaların başta Banazı bölgesine ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.