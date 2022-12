Başkan Gürkan, Elmalı’da vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesini ziyaret ederek, mahallelilerle bir araya geldi.

Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, muhtarlar ile mahalleli vatandaşlar katıldı.

Ziyarette konuşan Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi Muhtarı Servet Demirtaş, Elmalı Mahallesi’nin kuruluşundan beri ilk defa böyle hizmet adlıklarını belirterek, “Başkanım mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemize yapılması gerekenden daha fazlası yapıldı. Sadece birkaç ara sokakta ufak tefek çalışmalar kaldı, onlarda bahar ayına kadar tamamlanacak. Şunu belirtmek istiyorum, mahallemiz kuruldu kurulalı böyle bir hizmet almadı. Bundan dolayı ben tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise “Başkanım önceki Doğanşehir ziyaretinde muhtarımıza mahallenizde ne gibi sıkıntılar var’ diye sormuştu. Muhtarımız da içme suyunda ve kanalizasyonumuzda büyük sıkıntılarımız var demişti. Bu sözlerden sonra Başkanım talimat verdi. Çok şükür sorunlarımız bitti. Başkanım sadece Elmalı’da değil Doğanşehir’imize ve 39 mahallemize büyük çalışmalar yapıyor. Gerçek anlamda Malatya’ya belediyeciliği Başkanım yaşattı. Malatya idealine layık bir belediyecilik görüyor” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, Elmalı Mahallesi’ndeki içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çalışmalarıyla başladığını ve önemli ölçüde de tamamlandığını söyledi. Zelyurt, “Kış gelmeden üst yapı çalışmalarının başlaması gerekiyordu ve bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemizin sıcak asfalt konusundaki desteği önemli ölçüde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye başkanımız Selahattin Gürkan, ilçemize çok önem veriyor. Merhum Vahap Küçük Başkanımızın adına Hayır Çarşısı açtı ve burada Vahap Küçük’ ün ismi yaşatılıyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma tekrar tekrara teşekkür ediyorum. Başkanımız Doğanşehir’imize iyi bakıyor” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Buraya daha önce 200 tonluk depomuz yapılmıştı. Altyapı çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamen yenilendi. Şu anda da Elmalı Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıkta cazibeli su çalışmamızı yeniledik ve burada sondaj çalıştırmıyoruz ve kendi cazibesiyle besliyoruz. 300-400 metrelik bağlantıyı da yaptıktan sonra Elmalı’da herhangi bir problem kalmayacak. Kaynak suyu varsa depolarda tutuyor ve bu suları vatandaşımız hizmetine sunuyoruz. Bu sene içerisinde de ciddi manada altyapı çalışmalarını yeniledik. Herhangi bir problemimiz kalmadı” dedi.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir ise “Buranın altyapı çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. Daha önceden kilit taşları sökülmüştü ve doğal olarak çevre halkının bazı sıkıntıları olmuştu. O nedenle altyapı çalışmaları tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarımızı yaptık. Sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Bunun dışında Elmalı Mahallemiz ana arter üzerinde yer alıyor. O nedenle her yıl düzenli olarak yol bakım çalışmalarını yapıyoruz. Daha güvenli ve konforlu yollarımızı halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapılan hizmetlerin sizleri memnun etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasına hizmet götürmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bir yere hizmet yaptıktan sonra ziyaret etmek kadar güzel bir şey yok. İnsanların gözlerini içinin, yününün gülmesi bizim en çok arzu ettiğimiz işlerdir. Bizim görevimiz bu şehrin her kesimine her görüşüne ve yaşayan insanların olduğu her yere hizmet götürmektir. Bizlerde belediyecilik hizmetleri anlamında Türkiye tarihinde olmayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bizim niyetimiz sizlere hizmet etmek kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberliğini ihdas etmektir. Sizlere hizmet etmek nasıl bizlere şeref veriyorsa, hizmet yapılmadığı zaman da bu durumun vebali altında ezilme gibi bir durum söz konusudur. Ama Allah’a şükürler olsun ki pandemiye, depreme ve ekonomik krize rağmen Malatya tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını bu dönemde yaptık. Bu da bize Cenabı Allah’ın yardımıdır. Çok şükür köylerimizde asfaltsız yol, kanalizasyon sorunu kalmadı. Artık bizden mezra, bahçe ve yayla yolları talep ediliyor ve biz, onları da yapıyoruz. Bakınız Elmalı Mahallesi’nin yolları sıcak asfaltla yapıldı. Burada yapılan hizmetlerin sizleri memnun etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Neticede alnımız ve yüzümüz ak olarak buraya geliyoruz. Bizim için esasa olan birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Hani Yunus diyor ya, ‘Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim / Dünya kimseye kalmaz./ o nedenle biz birbirimizi sevmek durumundayız” dedi.

Gürkan, Doğanşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Vahap Küçük’ü yad ederek, yaptığı yardımlara değindi. Gürkan, “Vahap Amca hakikaten nezih, cömert, gözü gönlü tok bir insandı. Vahap Amca vefat ettikten sonra onun isminin yaşatılması noktasında Doğanşehir’e büyük bir meydan yapıp, ismini verdik. Bir de hayırsever olması hasebiyle de Malatya’da adına büyük bir Hayır Çarşısı açtık. Buradan Vahap Küçük’ün evlatlarına da teşekkür etmek istiyorum. Hayır Çarşısı’na yardımları sınırsız bir şekilde yapıyorlar” şeklinde konuştu.