Başkan Gürkan Doğanşehir’de yürütülen çalışmaları denetledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Çığlık, Çömlekoba Şatıroba ve Güroba mahallelerinde yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceleyerek, çalışmaları denetledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir Çığlık, Çömlekoba, Şatıroba ve Güroba mahallelerine yaptığı ziyarete, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Ziyarette konuşan Çığlık Mahallesi Muhtarı Doğan Dağdeviren, “Başkanım yaptığınız hizmetlerde dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize 3-4 kilometrelik asfalt yolu yaptınız. Ayrıca mahallemizde çevre düzenlemesi yapan ekibinize teşekkür etmek istiyorum” dedi. Çömlekoba Mahallesi Muhtarı Gaffar Yıldırım ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Belediye başkanlarıma ve ilgili kurumlara yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Şatırobası Mahallesi Muhtarı Abuzer Çelik de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a “Yaptığınız yatırımlardan dolayı çok teşekkür ederiz“ dedi.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise “Malatya Selahattin Başkanımızla birlikte vizyonuna layık, ilkeli bir çalışma içerisindedir. Malatya’da gittiğimiz her yerde ayrı bir kent, ayrı bir il kurulmuş. Gerçekten Selahattin Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız da gittiği yerlerde Malatya Belediyesi’ni örnek gösteriyor. Doğanşehir’imize büyük hizmetler aldık. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Birlik ve beraberliğimizle çözemeyeceğimiz problem yok”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir İlçe ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Bugün Selahattin Başkanımız yapılan yatırımları yerinde görmek ve muhtarlarımızla beraber istişare etmek için ilçemizi ziyaret etmişlerdir. Başkanımız yol, kanalizasyon, köprü yapılır ama en önemli şey birlik beraberliktir diyor. Başkanımız, ‘benim en büyük projem sosyal entegrasyondur’ diyor. Gerçekten toplumsal birlik ve beraberliğimizi sağladıktan sonra bizim çözemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Selahattin Başkanımız hiçbir ayrım yapmadan ilçemize, önem verdiğini 2 yıllık belediye başkanlığım dönemimde gördüm. Yaklaşık 4 yıl içerisinde ilçemize çok önemli hizmetler yaptı. Altyapıdan tutun da kanalizasyon, içme suyu depoları, arıtma tesisleri bunların yanı sıra yol genişletme, asfaltlama, BSK (mevcut bitümlü sıcak karışım) derken mahallelerimizde asfaltsız yol kalmadı” ifadelerine yer verdi.

“Hizmet etme noktasında herkese eşit davrandık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan muhtarlarla yaptığı istişare toplantısında birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, “Mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde özellikle dediğimiz şey şuydu, ‘akarsulara atık sular karışmayacak, arıtmasız ilçe olmayacak, asfaltsız yol kalmayacak’ dedik. Şu anda da Türkiye’de ve Cumhuriyet tarihinde en fazla yol ve altyapı yapan belediye hüviyetine sahip olan Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da bahsettiği övgü işte tam da bu noktadan kaynaklanıyor. Bu hizmetleri yaparken de insan ayrımı yapmadık. O nedenle hizmet etme noktasında herkese eşit davrandık. Bu bilinçle memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ve sizlerin desteğiyle Malatya’mız emin ellerdedir. Onun için doğru yoldayız. Sizlerden ricam kardeşliğimizin bozulmamasıdır. Biz hepimiz biriz. Yunus diyor ya, ‘Biz gelmedik kavga için/ Bizim işimiz sevgi işi/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldik.’ Hacı Bektaşi Veli ne diyor, ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız.’ İşte biz hep birlikte olacağız, güçlü olacağız. Doğanşehir Belediye Başkanımıza destek vereceğiz ve vermeye de devam edeceğiz. Tabii biz bütün belediyelerimize destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm yolları yaptık, ilçe belediyelerine ait yolların da en az yüzde 50’sini bitirdik ve bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz” dedi.