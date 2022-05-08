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Başkan Gürkan, Doğanşehir’de temaslarda bulundu

Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Doğanşehir İlçesi’ne giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İlçe Teşkilatı ve akabinde İlçe Belediyesini ziyaret ederek yapılan, yapılacak olan hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

MALATYA 08.05.2022, 16:51
Başkan Gürkan, Doğanşehir’de temaslarda bulundu

Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Doğanşehir İlçesi’ne giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İlçe Teşkilatı ve akabinde İlçe Belediyesini ziyaret ederek yapılan, yapılacak olan hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “Doğanşehir İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Doğanşehir ilçemizde hizmet noktasında pek fazla bir eksiğimiz bulunmamakta. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın belirtmiş olduğu hedefler doğrultusunda, kanalizasyonsuz, susuz ve yolsuz hiçbir yerleşim yeri bırakmayacağız demişti. Gerçekten yapılan hizmetlerde de görüyoruz ki bu hizmetlerin hepsi yapılmakta. Başkanımızdan Allah razı olsun. Doğanşehir İlçemizde emekleri çok büyüktür. Malatya’yı Malatya yapan, Malatya vizyonuna vizyon katan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Belediyecilik hizmetlerinde Malatya’yı örnek alın demesinin tek gaye ve sebebi Selahattin Başkan olduğuna inanıyorum. Milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız birlik ve beraberlik içerisinde oldukları süre içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. Bu güzel hizmetler devam ediyor. Başkanımıza ve ekibine ziyaretlerinden dolayı şahsım ve teşkilatım adına hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir İlçesinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Göreve geldiğimiz zaman asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacak ve ayrıca akarsulara atık sular karışmayacak dedik. Bu çalışmalar çerçevesinde bütün ilçelerimizde ve 718 mahallemizde yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bugün geldiğimiz noktada ise Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 3 bin 500 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirdik. Altyapı noktasında da büyük bir çalışma içerisindeyiz. Doğanşehir ilçemizde de alt yapı noktasında çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Atık suların akarsulara karışmaması noktasında da arıtma tesisinin yapımı büyük bir hızla devam etmekte. Ayrıca ilçelerimizde yollarımız, altyapı, içme suyu, kanalizasyon gibi problemlerin çözümü noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, Doğanşehir İlçesi eski Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü rahmetle, şükranla ve minnetle andığını belirterek, “Vahap Küçük Doğanşehir ilçemize güzel hizmetler yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanşehir ilçemizde onun adını yaşatmak adına ilçe meydan düzenlemesini yaparak tamamladık. Ayrıca Malatya merkezde Vahap Küçük adına sürekli hayır işlerinin yapıldığı bir hayır çarşısı açarak ismini verdik. Hayır Çarşımız şu anda Malatya’da 40 bin kişiye yiyecek, giyecek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları bir merkez halinde bin metrekarelik bir alanda hizmet vermekte. Doğanşehir İlçemizde bulunmaktan büyük onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir İlçe Belediyesini ziyaret

AK Parti Teşkilatını ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Durali Zelyurt’u ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Ramazan ayından sonra ilk ziyaretini Doğanşehir İlçesine yaptığını belirten Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İlçemizde göreve geldikten sonra en çok destek aldığımız, uyum içerisinde ilçemize ciddi hizmetlerin gelmesinde her zaman yanımızda oldu. Altyapı, yol ve park çalışmalarında her türlü desteği veren Başkanımıza bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. İlçemize yapılacak olan hizmetlerde ellerinden gelen bütün desteği vermeye çalıştılar. Bu desteklerinden dolayı Başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Vahap Başkanımızın Selahattin Başkanımıza özel bir sevgisi vardı. Doğanşehir ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı ilçem adına, muhtarların adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir ilçemizde kadirşinas bir karşılama ile karşılaştıklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Doğanşehir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Doğanşehir Malatya’mızın en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Kadirşinas insanların olduğu bir ilçemiz. Ülkemiz genelinde de hizmet eden kanaat önderleri, iş insanlarının fazla olduğu bir ilçemiz. Ziyaretimizin akabinde sahada yapılan hizmet ve yatırımları inceleyerek yapılacak olan çalışmalarla ilgili planlamalar ve fikir birliği oluşturacağız. Doğanşehir İlçemizde her zaman yakın ilgi ve destek gördük. Doğanşehir İlçemizin 39 Mahallesine hizmet götürmek için bütün ekibimizle birlikte gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Doğanşehir İlçemizde asfalt, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, meydan düzenlemeleri gibi çalışmalarımız var. Doğanşehir ilçemize arıtma tesisi inşa edilmesi için çalışmalar başlattık. İnşallah bir aksilik çıkmadığı takdirde bu yılsonuna doğru faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Atık suların akarsulara karışmaması için her türlü tedbir ve önlemi almaktayız. Altyapı ve üstyapı noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızın Doğanşehirli hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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