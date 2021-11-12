Başkan Gürkan: "Bina çökmesi olayı bize ders olması lazım"

Malatya’da çöken 2 katlı binada can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak bir daha bu tür durumlarla karşılaşılmaması için de kimsenin izinsiz tadilat yapmaması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bunların bize bir ders olması lazım” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimine seçilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MGTC yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarete kısa bir konuşma yapa Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde basın mensubuna yapılan saldırı sonrasında basının yanında yer alan Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Aydın, ayrıca kısa süre önce Malatya’da çöken 2 katlı bina olayında Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale ettiğini belirterek, “Olayda İnsanlar enkazın arkasında kaldı, başkanımız olayın başından sonuna kadar oradaydı. Olayı çok güzel bir şekilde yönetti. Kendisine bir Malatyalı vatandaş olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde olmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, “Bu sıcak karşılama için de kendilerine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Mehmet Aydın Bey, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı olmakla birlikte üst yönetin kuruluna seçilmiş olması, Malatyalı gazeteciler ve televizyoncular için önemli anekdottur. Ben de güveniyorum ve inanıyorum ki Mehmet Aydın Bey Ankara’da da Genel Kurulda da Malatya’yı en güzel şekilde temsil edecektir” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerin beş duyu organından biri olduğunu ve kamuoyunu bilgilendirdiğini belirten Gürkan, “Sahada gördüklerini objektif bir şekilde gazete sütunlarına ve televizyon ekranlarına taşımakla görevlilerdir. Bu anlamda bilgilerin doğru, objektif ve tarafsız bir şekilde verilmesi ve bilgiyi verenin şu veya bu şekilde taciz edilmesi, tartaklanması kabul edilebilir bir hadise değildir. Bu anlamda bu hadiseyi telin ettiğimi ve kınadığımı da belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

2 katlı binanın çökmesi olayına da değinen Başkan Gürkan, “Buradaki en sevindirici olay enkaz altındaki vatandaşlarımızın çok kısa bir zamanda çıkarılmış olmasıdır. Ayrıca çoğunun hemen taburcu olması da bizleri sevindirmiştir” dedi. Bundan sonra bu tür olaylara daha dikkat edilmesi gerektiğini de dile getiren Gürkan, “Özellikle vatandaşlarımıza da bu konuda dikkat çekmek istiyorum. Dükkan sahibinin herhangi bir izin almadan gizli kapaklı bir şekilde işyerinin kolonunu kaldırması, duvarı yıkması veya kolonun inceltilmesi böyle felaketlere neden oluyor. Bu bina 2 katlı değil de çok katlı bir bina olsaydı, bu kadar kısa sürede vatandaşlarımızı enkaz altında çıkarılması mümkün olmadığı gibi çok da kaybımız olacaktı. Bunların bize bir ders olması lazım. Özellikle vatandaşlarımızın kendi başına ilgili belediyeden onay almadan böyle bir işe girişmemelerini temenni ediyorum. Memleketimize geçmiş olsun diyor, yaralılara da tez elden şifa diliyorum” diye konuştu.