Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaşarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ramazan ayı içerisinde alınan tam kapanma tedbirlerinin Ramazan Bayramını da kapsamasıyla birlikte buruk geçen bayramda, tedbirler çerçevesinde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, namaz sonrasında da şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlikte bulunan şeref defterini imzalayan Başkan Gürkan, Şehitlikte ziyarette bulunan şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. Korona virüs nedeniyle bir bayramı daha buruk ve hüzünlü geçirdiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bayram namazımızı Şehir Mezarlığında bulunan camimizde kıldıktan sonra Şehitlik ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimize sabrı cemil diledik. Şehitlerimizin şefaatlerine bizlerin nail olmasını temenni ettik. Görüldüğü gibi hem ülkemiz, hem Âlemi İslam hem de insanlık olarak bayramı buruk ve hüzünlü bir şekilde idrak ediyoruz. Bir taraftan insanlığın yakasına musallat olan korona virüs can almaya devam ediyor ve insanları maske ve mesafe koşullarıyla birbirlerinden uzaklaştırıyor. Diğer taraftan Âlemi İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’da kan dökülüyor. Bu durum Müslüman olarak bizleri üzüntüye sevk ediyor. Diğer taraftan Bayramların lafzı olan coşku ve sevinç içerisinde idrak edilmesi, küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, hısım akrabanın birbirlerine yakın olması, küskünlerin barıştırılması temel esaslı olan bayramında hüzünlü bir şekilde buruk bir şekilde idrak edilmesi bizleri üzüyor. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bayramını kutluyorum. Âlemi İslam’ın bayramını kutluyorum. Bayramların milletimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnsanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Nice bayramlara milletimizce, insanlıkça huzur ve barış içerisinde girmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.