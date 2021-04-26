Başkan Gürkan, Batı Kollektöründe inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın önemli altyapı projelerinden birini daha gerçekleştirmek için Yeşilyurt İlçesi Batı Kolektörü ve kanalizasyon hattı yapım işi çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık maliyeti 37 milyon lira olan 36 bin 547 metrelik Batı Kollektörü hattı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Yeşilyurt İlçesi Gündüzebey Mahallesi Kapuluk bölgesinden başlayıp, Mollakasım, Hamidiye, Hıroğlu, Tepeköy, Topraktepe ve Dilek Mahallesindeki hatta bağlantı yapılarak Atıksu Arıtma Tesisine deşarjı sağlanacak olan projede şuana kadar 3 bin 200 metrelik kısım tamamlandı. Projeyle birlikte atık suların akarsulara karışmasının önüne geçilmiş olunacak.

Çalışmalar kapsamında Sivasyolu Tepeköy Mahallesi’nde yapılan yatay sondaj çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Batı Kollektörü çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Tepeköy Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut, “Batı Kollektörü projesi bittikten sonra inşallah mahallemin de daha önce yapılan yerlerin haricinde %70’inin kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak” dedi.

Sivasyolu Tepeköy Mahallesi’nde yapılan yatay sondaj çalışmasıyla birlikte Batı Kollektörü çalışmasının son durumu hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Büyük projelerimizden biri olan Batı Kollektörünün Dilek’ten başlayan kısmını Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte inceledik. Bağlantıları Dilek’ten ana kollektörümüze bağladık ve 3,5 km’lik alana kadar getirerek Sivas-Hekimhan yolunun geçişini yatay delgi ile delerek devam ettiriyoruz. Bu bölge çalışmalarımızın en sıkıntılı olduğu bölgeydi. Burayı geçtikten sonra Tepeköy içerisinden geçip Beylerderesi vadisinden Yakınca, Yeşilyurt ve Gündüzbey’e kadar projemiz devam edecektir. Alanda 1000’lik çelik boruyla yatay şekilde geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Batı kollektörü 2022 yılında tamamlanacak”

Yılsonunda bütün Malatya sathında gerek içme suyu, gerek kanalizasyon, gerekse yol noktasında Büyükşehir uhdesinde olan bütün işlerin yapılıp bitirileceğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Batı Kollektörü Dilek bağlantısının yapıldığı Tepeköy mevkiinde çalışmaları inceledik. Batı Kollektörü sadece Yeşilyurt, Gündüzbey, Tecde, Yakınca, Sütlüce, Topraktepe hatlarını almayıp ayrıca Dilek bölgesi de bu kapsam içerisinde değerlendirilerek Batı Kollektörüyle birlikte Malatya’da akarsulara karışan atık su kalmayacak. Tepeköy’ün yüzde 70’i Batı Kollektörüne bağlanacak. Zaten Tepeköy’de %30’luk kısım diğer hatlara bağlı olduğu için bütün yerleşim yerlerimizde bölgeyle ilgili altyapı problemi çözülmüş olacak.

Bu yılın sonunda bütün Malatya sathında gerek içme suyu gerek kanalizasyon noktasında ve gerekse yol noktasında Büyükşehir uhdesinde olan bütün işlerin yapılıp bitmiş olacağını ifade etmek istiyorum. Tabi eksiklerde olacak, yeni işler çıkacak onlar zaman içerisinde telafi edilecek. Ana omurga diye tabir ettiğimiz kısımların bu yılın sonunda biteceğini ifade etmek istiyorum.

Batı Kollektörümüz, önümüzdeki yılın Mart ayında yani bir sene sonra hattın hepsi bitmiş olacak. İnşallah önümüzdeki Mart veya Nisan ayı gibi bütün Yeşilyurt bölgesi, Dilek bölgesi ve diğer bölgelerde bulunan bütün yerleşim yerlerinin Batı Kollektörüne bağlantısı sağlanmış olacak. Bilindiği gibi göreve geldiğimizde yarım olan Doğu Kollektörünü bitirdik. Ayrıca o bölgedeki 36 yerleşim yerinin Doğu Kollektörüne bağlanmasını sağlamıştık. Önümüzdeki yılın Mart veya Nisan ayında da Batı Kollektörüne bölgeleri bağlayarak atık suların akarsulara karışmasının önüne geçilmiş olacak” diye konuştu.