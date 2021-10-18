Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören Mahallesi’ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya il merkezi ve ilçelerindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gürkan’a ziyaret sırasında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar da eşlik etti. Gökçeören Mahallesi Muhtarı Bülent Şahin yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Gökçeören Mahallesi Muhtarı ve Gökçeören mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek için Gökçeören mahallemize geldik. Allah’a şükür Malatya’nın asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Bölgede sadece Uzunhasan ve Kerimli mahallelerimiz kısa mesafe olan yerlerimiz. Kalan mahallelerimizin kısa zaman içerisinde alt malzemesi çekilip yolları tamamlanacaktır. Türkiye’de 81 ile baktığımızda, Malatya’da yolları Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde olan asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Yerleşimi kısıtlı ve dar olan kısımlarımız kaldı. İnşallah eksik kalan yerlerimiz önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanır. Şu anda Malatya’da 718 mahallemize asfalt yollardan gidilmesi mümkün. Çalışmaları yapan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza, su ile ilgili gerek sondaj çalışmalarını yapan, gerek yeni isale hattı noktasında gerekse yeni depolar yapılması noktasında ve arıtma yapılması noktasında gayret gösteren MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çalışmaların Darende ilçemize ve Gökçeören Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.