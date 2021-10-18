banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören Mahallesi’ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

MALATYA 18.10.2021, 14:57
Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören Mahallesi’ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya il merkezi ve ilçelerindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gürkan’a ziyaret sırasında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar da eşlik etti. Gökçeören Mahallesi Muhtarı Bülent Şahin yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Gökçeören Mahallesi Muhtarı ve Gökçeören mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek için Gökçeören mahallemize geldik. Allah’a şükür Malatya’nın asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Bölgede sadece Uzunhasan ve Kerimli mahallelerimiz kısa mesafe olan yerlerimiz. Kalan mahallelerimizin kısa zaman içerisinde alt malzemesi çekilip yolları tamamlanacaktır. Türkiye’de 81 ile baktığımızda, Malatya’da yolları Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde olan asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Yerleşimi kısıtlı ve dar olan kısımlarımız kaldı. İnşallah eksik kalan yerlerimiz önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanır. Şu anda Malatya’da 718 mahallemize asfalt yollardan gidilmesi mümkün. Çalışmaları yapan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza, su ile ilgili gerek sondaj çalışmalarını yapan, gerek yeni isale hattı noktasında gerekse yeni depolar yapılması noktasında ve arıtma yapılması noktasında gayret gösteren MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çalışmaların Darende ilçemize ve Gökçeören Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2