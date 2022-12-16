Başkan Gürkan, Akçadağ’da muhtarlar ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesini ziyaretinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyarete programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Karadaş, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile Keklikpınarı, Kadıibrahim, Ancar, Karamağara, Yukarıörükçü ve Aşağıörükçü mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Muhtarlar adına konuşan, Keklikpınarı Mahallesi Muhtarı Yusuf Topal, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı mahallelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanıma zaman ayırarak bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk, onure olduk” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Nuri Karadaş ise “Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve hemşerilerim adına yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Akçadağ ilçesi olarak Başkanımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Akçadağ İlçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “Akçadağ ilçemizde 550 kilometre asfalt serimi ile birlikte 330 kilometre yama çalışması gerçekleştirdik. Yol açma ve genişletme çalışmalarımızın yanında köprü ve menfez çalışmaları da gerçekleştirdik. 110 bin metrekare kilit taşı çalışması yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 210 kilometre içme suyu, yaklaşık 130 kilometre kanalizasyon hattının yanı sıra 7 adet su deposu yapımı gerçekleştirildi. Sulama kanalı, sondaj çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından 3 bin 150 metrekare meydan düzenleme çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ise Akçadağ ilçemize Gençlik Merkezi yapımı tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı.

“Kadıibrahim’deki tarihi caminin restorasyonu yapılacak”

Muhtarların sıcak karşılamalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Ziyaretimiz sırasında Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hizmet ve yatırımları yerinde gördük. Mahallelerimize yapmış olduğumuz hizmet, ve yatırımların muhtarlarımız, vatandaşlarımız tarafından takdir edilmesi bizleri de mutlu ediyor. Tamamlanmayan ve eksik kalan hizmetler de 2023 yılı programları dahilinde yapılacak.

Ayrıca Kadıibrahim mahallemizde bulunan tarihi caminin restorasyonu için Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan gerekli kararları aldık. Aslına uygun bir şekilde restorasyonunun yapılması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.