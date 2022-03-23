Başkan Gürkan, 200 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı alanda incelemede bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güçlendirme çalışmalarının devam ettiği 200 milyon TL’lik yatırımın planlandığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da uzun yıllardır atıl durumda olan Yimpaş binasının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından devrinin gerçekleşmesiyle birlikte sosyal donatı alanına dönüştürmek için çalışmalara başlanan bölgede inceleme yaptı. İçerisinde 114 odalı beş yıldızlı otel, alış veriş merkezi, gençlik merkezi, yüzme havuzları, sanat merkezleri, gençlik uygulama merkezleri ve kapalı otopark alanının bulunduğu YİMPAŞ binasının, alışveriş merkezinin yer alacağı alanın Kurban Bayramından sonra açılacağını ifade eden Başkan Gürkan, bugünkü değeriyle 200 milyonluk TL’lik yatırımın katma değer olarak Malatya’ya kazandırılacağını söyledi.

“Malatya’ya bugünün rakamlarıyla 200 milyonluk katma değer”

Sosyal, kültürel ve turizm anlamında önemli bir tesisin Malatya’ya kazandırılacağını ifade eden Gürkan, “Halk arasında YİMPAŞ diye tabir ettiğimiz ve daha sonra Milli Emlak’a devredilen, o dönem içerisinde değişik kurumlara teklif edilen ama herhangi bir kurum tarafından alınıp restorasyon veya tamirat işlemleri yapılıp işletmeye açılma işlemleri bir türlü gerçekleşmeyen alanda incelemelerimizi yaptık. Biz burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz protokol kapsamı içerisinde YİMPAŞ’ın tekrardan işlevsel hale gelmesi noktasında bize devrini gerçekleştirdiler. Daha sonra Milli Emlak ile ortaklaşa değerlendirmemiz neticesinde ilgili müellif firmaya işi ihale ettik. İlgili müellif firmanın yaptığı çalışmaların da standartlara ve imar kurallarına uygun bir şekilde yapıldığını müşahede ettik.

Öz eleştiri yapmak gerekirse beton dozajlarının da çok yüksek olduğunu gördük. İlgili müellif firma tarafından YİMPAŞ binasına yaklaşık 200 milyonluk bir yatırım

yapılacak. Bir taraftan alışveriş merkezi, Malatya City şeklindeki değerlendirmenin yanında 114 odalı 5 yıldızlı otelin yine gerekli çalışmalar yapılarak aktif hale getirilmesi noktasında müellif firmanın çalışmaları var. Tesisin alışveriş merkezi bölümünün kurban bayramının ertesinde açılması planlanıyor. Alışveriş merkezinin açılmasıyla birlikte diğer kısımların tamirat ve tadilatına başlanarak gerekli düzenleme yapıldıktan sonra 5 yıldızlı otelin de Malatya’ya kazandırılması noktasında çalışmalar devam edecek. Malatya açısından bugünün değeriyle 200 milyonluk bir yatırım ve bu da Malatya açısında önemli bir yatırım ve katma değerdir. Sosyal, kültürel ve turizm anlamında önemli bir tesis olacak” dedi.

“Sportif ve kültürel aktivite alanları olacak”

Projede sosyal anlamda birçok alanında yer alacağını dile getiren Başkan Gürkan, “Sosyal anlamda Büyükşehir Belediyemize ihdas edilecek yerlerle sosyal aktivitelerin icra edileceği yerler olacak. Sportif anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde gençlik merkezleri olacak. Ayrıca sanat merkezi ve el ürünlerinin sergilendiği mekânla birlikte belediyemizin sosyal aktivitelerinin yapılacak olan salonlarda ücretsiz bir şekilde icra edilmesi noktasında protokol çerçevesi içerisinde her türlü kültürel aktiviteden yararlanma imkânına kavuşacaktır. Çalışmaları yapan ilgili müellif firmaya teşekkür ediyoruz. Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle çalışmalarda gecikme olsa da kurban bayramından sonra açılmasının planlandığını ifade etmek istiyorum. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beye, valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.