Başkan Güder’e yatırım teşekkürü

Türkülere konu olan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yürütülen Derme Deresi Islah çalışmalarını ve Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden belediye başkanları, yapılan yatırımlar nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşek etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Battalgazi Belediyesi Meclisi üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Battalgazi Belediyesi’nin yatırımlarından Derme Deresi Islah çalışmalarını ve gençlik yatırımları kapsamında Hanımınçiftliği bölgesindeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Başkan Güder’in prestij projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan başkanlar, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin bambaşka bir hüviyete kavuşacağını belirttiler. Sonrasında ise Hanımınçiftliği bölgesinde Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden başkanlar, burada bulunan gençlerle uzunca bir süre sohbet ettiler. Başkan Gürkan ve Çınar, Battalgazi’de güzel yatırımların hayata geçtiğine dikkat çekerek, Başkan Güder’e yatırımlarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

"Tüm projeleri önemsiyoruz”

Derme deresi ıslahının önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder şunları söyledi: “Battalgazi için önemsediğimiz ve çevre yolu altının kaderini etkileyecek olan projelerimizden bir tanesi olan Derme Deresi Islah çalışmalarını, başkanlarımızla birlikte inceledik. Derme Deresi ıslah projesi uzun soluklu bir projedir ve çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Eskimalatya’da 6 kilometrelik bir dere ıslah çalışmasını gerçekleştirmişti. Derme deresi bizim için çok önemli proje. Biz Battalgazi için yaptığımız tüm projeleri önemsiyoruz. Başkan olmadan öncede bu proje bizim hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Şükürler olsun ki bunu hayata geçirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ve bölgenin kaderini değiştirecek çok önemli vizyon projelerden bir tanesi. Hepimizin hedefi; Derme deresini peyzaj çalışmaları ile birlikte oluşturulacak sosyal donatısı alanlarını, vatandaşımızın istifadesine sunulabilecek bir alana dönüştürmek. DSİ ile yapılan görüşmelerin ardından taşkın koruma kanalımızın çalışması şuan bitmiş durumda. Bahar ayı ile birlikte bizde buranın peyzajını yapmayı hedefliyoruz. Hem derme deresinin ıslahı hem de Şehit Fevzi mahallemizde başlayacak kentsel dönüşüm çalışması ile insanların yaşayabileceği modern alanları bölgeye kazandıracağız. Tüm belediyelerimiz Malatya’yı daha ön sıralara taşıyabilecek çalışmalar içindeler. Başkanlarımızla sık sık bir araya gelerek, istişarelerde bulunuyoruz. Malatya’nın geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz. Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun.”

"Battalgazi’miz güzelliğine güzellik katıyor”

Battalgazi ilçesinde güzel çalışmalara imzalar atıldığının altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Battalgazi’mizin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla ile birlikte Şehit Fevzi Mahallesi, Selçuklu Mahallesi ve çevre yolunun altındaki diğer mahallerimiz için hayata geçirilen Derme Deresi Islah çalışmalarının bulunduğu alanda bilgilendirme ve inceleme gezimizi gerçekleştiriyoruz. Battalgazi güzel bir ilçemiz. Her geçen güzelliğine güzellik katan bir ilçemiz. Bölgenin gelişmesine yönelik başkanımızın güzel çalışmaları var. Bu anlamda Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın emekleri çok. Derme deresi projesini başkanımız çok önemsiyor. Halkımızda bu projeyi sahiplenmiş. Allah güç kuvvet versin, Rabbim yardımcısı olsun. Bizler belediye başkanı olarak Malatya’mızın her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız şehrimizi, kalkındırmak ve geliştirmektir. Özellikle bunu yaparken de birbirimizle istişarelerimizi eksik etmiyoruz. Bölgede neye ihtiyaç varsa onun tespit edilip, en verimli şekilde kamu kaynaklarının israf edilmeden projelerin yapılması için gayret ediyoruz. Şehrimiz inşallah daha güzel olacak. Bu çalışmalara bizler öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

"En fazla yatırımın yapıldığı illerin başındayız”

Türkiye’de en fazla yatırımın yapıldığı illerin başında Malatya’nın geldiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Periyodik aralıklarla hem ilçelerimizin yapmış oldukları çalışmaları yerinde görüp incelemek, varsa önerilerimizi sunmak üzere gezilerimizi sürdürüyoruz. Bundan önce Yeşilyurt bölgemizdeydik ve o bölgenin yatırımlarını inceleme fırsatı bulduk. Bugünde Derme Deresi ıslah projesi kapsamında Battalgazi’mizdeyiz. Derme Deresi, 30 kilometrelik uzunluğa sahip. Bu dere barajla buluşuyor. 6.5 kilometrelik kısmı geçtiğimiz dönemde yapılarak tamamlandı. Şuanda yapılan kısımda o zamanki aksaklıklardan dolayı yapılamayan bölümler. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, yoğun çalışmalar içinde. Battalgazi’deki projeleri yakından takip ediyoruz. Başkanlarımız sürekli istişare içindeyiz. Güney kuşak yolu kapsamı içerisinde yapılan kamulaştırma sonrası derme deresinin devamı olan 40 metrelik kuşak yolunun ortasına derme deresini alıp, orada da ayrı bir güzellik oluşturmayı hedefliyoruz. Bu derenin susuz kalmaması ve eski kernek suyunun yeniden ortaya çıkarılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı başlamış bulunuyoruz. Bu su derme deresine verilerek, diğer ihtiyaçlar içinde kullanılabilecek. Tüm belediye başkanları olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu yapılan çalışmaların hepsi Malatya halkı içindir. Özellikle şunu da belirtmek isterim. Türkiye’de en fazla yatırım yapılan illerin arasında Malatya’mız gelmektedir. Bu şehri mazisine layık geleceğe hazırlama noktasında yoğun çalışma içerisindeyiz. Bizler bu şehrin insanın daha mutlu ve modern bir anlayış içerisinde yaşamaları adına elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum. Emeğine sağlık. Battalgazi’nin sorunlarının çözümü için sürekli koordinasyon içinde bulunarak, bölgeyi layık olduğu seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.