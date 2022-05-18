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Başkan Güder’e hizmet övgüsü

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ulaşım yatırımları çerçevesinde Alhanuşağı Mahallesinde gerçekleştirdiği hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.

MALATYA 18.05.2022, 13:39
Başkan Güder’e hizmet övgüsü

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ulaşım yatırımları çerçevesinde Alhanuşağı Mahallesinde gerçekleştirdiği hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sezai Ertem ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte bozuk yolu olmayan bir Battalgazi için ilçenin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Alhanuşağı Mahallesindeki çalışmalarını inceleyerek, birim müdüründen bilgiler aldı. İncelemelerin ardından mahalle sakinlerinden Rahmi Kadak’ın çay davetini geri çevirmeyen Başkan Güder ve Milletvekili Çalık, vatandaşların istek, talep ve önerilerini de yerinde dinledi. İlçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin bu hummalı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktaran mahalle sakinleri, 3 yıllık zaman zarfı içerisinde ilçeye kazandırılan 325 milyonluk ulaşım yatırımlarının takdire şayan olduğunu belirterek, Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Bu emeği başka kimse çekmezdi”

Millete efendi değil, hizmetkar olmak için göreve geldiği bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e övgüler yağdıran mahalle sakinlerinden Rahmi Kadak, “Osman Güder başkanımız hizmette sınır tanımıyor. İlçeye güzel hizmetler kazandırıyor. Hizmette dur durak yok. Bundan iyisi olur mu? Olmaz. Burada eskiden yol yoktu. Kazma kürekle yol götürüyorduk. Allah’a çok şükür şimdi böylemi. Buraya bu emeği kimse çekmezdi. Başkanımızın ömrü uzun olsun. Biz sizlerle varız, rabbim başımızdan eksik etmesin” derken, Mahalle Muhtarı Muharrem Kadak ise, “İlçemizde ve mahallemizde güzel hizmetlere imza atılıyor. Mahallemizin yolları bozuktu, toz çamur içinde kalıyorduk. Problemimiz çözüldü. Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Hizmet serüvenimiz devam ediyor”

2019 yılında başlatılan hizmet serüveninin Battalgazi’de devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Alhanuşağı mahallemizdeki çalışmaları inceledik ve ağabeyimizin misafiri olduk. Bizler memnuniyetlerini ifade ettiler, bu bizim mutlu etti. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim sorumluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. İnsanlar bulundukları yerleri güzelleştirmeli. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak ilçemize güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını üst seviyelere yükseltmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak her kesime ulaşma noktasında 2019 yılında başladığımız hizmet serüvenimizde dur durak bilmiyoruz. Burada ulaşım noktasında güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar artarak devam edecek. Bu bölgemizin yol ağlarını bitirdik. Gurup yollarında bazı sorunlarımız var. Malatya Büyükşehir Belediyesinin ukdesinde olan yolların yapımı içinde görüşmelerimizi yaptık. En kısa sürede o problemleri de çözeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Battalgazi’de takdire şayan çalışmalar yapılıyor”

Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinin takdire şayan olduğuna dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün bizleri evinde konuk eden Rahmi dayımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını size iletiyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bu bölgelerin tüm yol sorununu çözmüş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalar takdire şayan çalışmalar. Allah bizleri böyle güzel millete hizmet etmeyle vesile kıldığı için binlerce kez şükrediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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