Başkan Güder’den Tekstilkent projesi için istişare

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Dr.Abdulvahap Yoğunlu’yu makamında ziyaret ederek, ilçede hayata geçirilecek olan Tekstilkent Projesi hakkında istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit ile birlikte FKA Genel Sekreteri Dr.Abdulvahap Yoğunlu’yu ziyaret etti. Genel Sekreter Yoğunlu tarafından karşılanan Başkan Güder, ajansın gündeminde yer alan konular ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Hatunsuyu Mahallesinde ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde ilçede hayata geçirilecek olan Tekstilkent Projesi hakkında Genel Sekreter Yoğunlu ile istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.Abdulvahap Yoğunlu, “Bugün çok kıymetli başkanımızı konuk ediyoruz. Başkanımızın bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Malatya’mıza yaptığımız çalışmalar ve devam eden projeler hakkında başkanımıza bilgiler verdik, istişarelerde bulunduk. Battalgazi ilçemiz Malatya’nın büyük ilçelerinden bir tanesi. Battalgazi Belediyesi ile de önemli ilişkilere sahibiz. Birlikte çok önemli projeler yürütüyoruz. Son olarak Battalgazi’ye yapılacak olan Tekstilkent projesini değerlendirdik. Battalgazi için bugüne kadar elimizden ne geliyorsa yaptık, bundan sonrada yapacağız” şeklinde konuştu.

“Birlikte birçok projeye imza attık”

Fırat Kalkınma Ajansı’nın gündeminde yer alan konular hakkında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Güder, “Fırat Kalkınma Ajansı başta Malatya olmak üzeren diğer illerimizde de önemli işlere imza atıyor. Bizlerde zaman zaman bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendiriyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte birçok faaliyet yürüttük ve daha önce başladığımız Tekstilkent Projesi ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde bu hizmetimizi de Malatya’mıza ve Battalgazi’mize buluşturmuş olacağız. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Fırat Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar birçok projede beraber çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Ata tohumları geliştirme çalışmalarımız devam ediyor”

Ata tohumlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Güder, “Tarım Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bölgemizde çiftçilerimizi rahatlatacak çalışmalarımızın startını vereceğiz. Ata tohumlarımızın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız gelişen Dünya koşullarına ayak uydurarak çiftçimizi elini güçlendirmek. Battalgazi için hizmet söz konusu ise ne zaman kaybederiz. Battalgazi’mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizde örnek çalışmalarıma imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.