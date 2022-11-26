Başkan Güder’den öğrencilere anlamlı hediye

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okul ziyaretinde, Orduzu’daki ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek onlara diş bakım seti hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yıl Dünya’da 22-28 Kasım arasında kutlanan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ilk olarak İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Polat’ı makamında ziyaret etti. Dekan Polat ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, ardından Orduzu İlkokulu’nda okuyan ilkokul öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Güder’i karşılarında gören ilkokul öğrencileri büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilere diş sağlığının önemini anlatan Güder, her yıl bu bilincin artarak devam ettiğini ifade ettiğini belirterek, öğrencilere diş bakım seti hediye etti.

Battalgazi Belediyesi olarak sağlıklı dişlere sahip nesiller yetiştirilmesini amaçladıklarının altını çizen Güder, “Bir önemli günde daha öğrencilerimizle bir aradayız. İçinde bulunduğumuz hafta çok önemli bir hafta. 22-28 Kasım tarihleri arasında Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Çocuklar size yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Yakın zamanda bende bir diş problemi yaşadım. Sağlık için dişin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek anladım. Yaş ilerledikçe bu tür sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden dişin önemine küçük yaşta anlatmak lazım. Çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak gerekiyor. Belirli bir yaşa geldikten sonra bu alışkanlığı edinmek çok zor. Battalgazi Belediyesi olarak ağız bakımı, sağlığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve onlarda bir alışkanlık oluşturmak adına çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Bugünde Orduzu’daki öğrencilerimizle bir araya geldik ve onlara diş bakım seti, kırtasiye ve kışlık kıyafet hediye ettik. Okullarımızın eksiklikleri de yerinde görmüş oluyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Polat ve Orduzu İlkokulu Müdürü Sabri Dağ, Güder’in bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.