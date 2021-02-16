Başkan Güder’den ‘mobbing’ iddialarına yalanlama

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan ‘Mobbing’ iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaparak “Belediyemiz hakkında yapılan asılsız ithamları ile karalamaya çalışan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan ‘Mobbing’ iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen algı oluşturmaya yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Güder, iddiaları ortaya atan kişinin mevcut olarak görevine devam ettiğini ve hiç kimse tarafından herhangi bir mobbing’e maruz kalmadığının altını çizdi. İddiası sahiplerinin ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ tavrında olduğuna da dikkat çeken Başkan Güder, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerinde başlatıldığını belirtti.

Başkan Güder, yapılan haberlerde Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatif’inde başkanlık görevini yürüten Eda Hoşhan’ın istifa etmesi için Battalgazi Belediyesi tarafından mobbinge maruz kaldığının iddia edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Başkanlığını yürüten kişinin bu tavrı ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ şeklindedir. Kooperatifin kuruluşundan itibaren bu görevi yürüterek, kendi kurduğu yönetim kurulu ile birlikte kooperatifi yönetmiş olup ve bugün itibarı ile bu görevine devam etmektedir. Büyük emekler ile kurulan ve birçok kadına iş imkanı sağlamakta olan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin faaliyetleri, iddiada bulunan kişi ve yönetim kurulu tarafından durdurulma noktasına getirilmeye çalışılmaktadır. Kooperatif faaliyetlerinin devamını sağlayacak ve kooperatif üyelerinin menfaatine olacak iş ve işlemlere engel olmaktadırlar. İddia sahibi kişiye bugüne kadar herhangi biri tarafından mobbing yapılmamıştır. Bu tavırları ile kooperatif çalışmalarına engel olan, zarar veren ve baskı kuran iddia sahibi kendileridir. Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli hizmeti hedefleyen Belediyemiz hakkında yapmış oldukları asılsız ithamları ile karalamaya çalışanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”