Başkan Güder’den Miraç Kandili mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında “Miraç, biz müminler için müjdedir. Miraç, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç Kandilimiz mübarek, gönül soframız bereketli olsun” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, İslâm âleminin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Güder, Miraç Kandilini idrak edecek olmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Güder, “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gece Allah’ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Miraç, biz müminler için müjdedir. Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Miraç, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Bize düşen, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik ederek, Allah’ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle, teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Yeter ki imanımız, ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır. Özellikle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi etkileyen virüs tehlikesinden dolayı kardeşliğimizi, dayanışmamızı, maneviyatımızı en üst seviyeye çıkararak, Ramazan ayının müjdelendiği bu mübarek kandil gününü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu mübarek günlerde bol bol dua edelim. Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Bu duygu ve düşünceler ile içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederek, içerisinde bulunduğumuzu durumdan en kısa zamanda kurtulmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.