Başkan Güder’den MASTÖB’e hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul temasları doğrultusunda merkezi İstanbul’da bulunan ve kısa adı MASTÖB olan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Nazife Özdemir’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları birlikte geçtiğimiz aylarda olağan kongrelerinin ardından Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Nazife Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti. 217 derneği çatısı altında bir araya gelerek kurulan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Özdemir’i tebrik ederek yeni görevinin kendisine, Malatya ve İstanbul’a hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Güder, yönetim kurulu üyelerine Battalgazi’de hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeler hakkında kısa bilgiler sundu.

“Malatya bizim için çok önemli”

Nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileten Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Nazife Özdemir, “Battalgazi Belediye Başkanımız ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanımızın bu nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya olunca bizim için her şey bitiyor. Bizim için Malatya çok ama çok önemli. Bizler her ne kadar burada yaşasak da her zaman Malatya’yı yakından takip ediyoruz. İstanbul’a Malatyalı biri gelince ve bizleri de ziyaret etmeden giderse kırılıyoruz. 400’ün üzerinde delegenin olduğu Türkiye çapında 316 dernek, 8 vakfın bağlı bulunduğu bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Türkiye’nin her yerinde derneğimiz var” şeklinde konuştu.

’’Başkanımıza başarılar diliyorum”

MASTÖB’ün yakın takipçisi olduklarının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin yakın takipçisiyiz. Türkiye genelinde başarılı işlere imza atıyorlar. Malatya’dan gelen hemşerilerimize kol kanat geriyorlar. Bizlerde her zaman yanınızdayız. Kurulan dernekleri bir çatı altında toplayarak Malatya’yı İstanbul ve Türkiye genelinde temsil etme noktasında yeni seçilen başkanımla birlikte yeni bir ivme yakalanacaktır. Başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “MASTÖB Türkiye’de başarılı işlere imza atıyor”

Tüm Malatyalıların ortak paydasının yine ‘Malatya’ olduğuna dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği herkesi kuşatan ve Malatyalıları il dışında birleştiren bir sivil toplum örgütüdür. Kıymetli başkanımıza göreve seçilmesinden hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnsanlar geldikleri yerleri güzelleştirmek ile sorumludur. Kimileri makama değer katar, kimilerine de makam değer katar. Ablamız da bu makama değer katmış. Başkanımıza başarılar diliyorum. Güzel çalışmalara imza atıyorlar. Siz ne kadar Malatya’nın dışında olsanız da gönlünüzün her daim Malatya’da olduğunu biliyoruz. Türkiye ekonomisine Malatyalıların ciddi destekleri oluyor. Buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Malatyalılar İstanbul’da güzel bir ivme yakalamış ve sizlerle gurur duyuyoruz. Battalgazi’ye rekor oyla seçildik ve buda bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Battalgazi’ye daha güzel nasıl yapabilirizin çalışmaları doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda yatırım ve hizmetlerimizi istişare kültürüne dayalı şekilde yapıyoruz” dedi.