Başkan Güder’den MADEF’e istişare ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul temasları doğrultusunda Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, ilçeye yapılan ve yapılacak olan projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları birlikte İstanbul temasları çerçevesinde Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Durmuş ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit tarafından karşılanan Başkan Güder, ilçeye yapılan hizmet ve yatırımları görsel sunum eşliğinde sundu. Battalgazi’de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güder, Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak için gecelerini gündüzüne kattıklarını aktardı.

“Battalgazi yatırımlarla çok güzel olmuş”

Battalgazi’nin her geçen gün daha güzelleştiğine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, “Battalgazi gerçekten çok güzel olmuş. Yatırımlar ile her geçen gün daha da güzel oluyor. Herkesin emeğine sağlık. Özellikle Kervansaray’ı güzel dizayn edilmiş. Kültür merkezi haline gelmiş. Ulu camisi, kanlı kümbeti ve son olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü’nün bölgede olması çok güzel. Gidip görmeyen insanlar mutlaka her bir karesinden tarih kokan ilçemizi görmeleri gerek. Emeklerinden dolayı kıymetli başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ziyaret bizleri çok memnun etti”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve İlçe başkanımız bugün bizleri ziyaret etti. Öncelikle ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 2017-18-19 yıllarında Yeni kapıda yapmış olduğumuz Malatya Tanıtım Günlerinde bizleri yalnız bırakmadılar ve her daim bizim yanımızda oldular. Her daim desteğini gördüğümüz başkanımız Battalgazi’yi İstanbul’da en güzel şekilde temsil etmiştir. Bizlerde ne zaman Malatya’yı ziyaret etsek, başkanımızın bizler güzel karşılamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Bahtı açık olsun. Güzel hizmetler hayata geçiriyor. Battalgazi bambaşka bir ilçe olmuş. Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi tercih edilen ilçeler arasında”

Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasında olduğunu aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bizlerde Osman Güder başkanımızdan aldığımız ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Battalgazi’miz gelişiyor bunun yanında güzelleşiyor. İlçemiz tercih edilen ilçeler arasında. Bizlerde bu şirin ilçeye hizmet etmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizler ancak birlik içerisinde güçlü oluruz”

Malatya ve Battalgazi tüm Malatyalıların ortak paydası olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İstanbul’da çok güzel hizmetlere imza atan başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizin gibi dostlarla buluşmamıza vesile oluyorlar. Malatya Dernekler Federasyonumuz bizi İstanbul’da temsil ediyor. Bizim gönül elçilerimizsiniz. İstanbul her ilin yansımasıdır. İstanbul’da Malatyalılar güzel bir dayanışma örneği ortaya koyuyor. Buda bizleri gururlandırıyor. Türkiye ekonomisine Malatyalıların ciddi destekleri oluyor. Buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizlerde bugün Malatya’da yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız çalışmaları sizlere aktarmak ve sizlerinde fikirlerini almak için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak bizler ilçemizdeki yatırım ve hizmetlerimizi istişare kültürüne dayalı şekilde yapıyoruz. Biz ancak birlik ve beraberlik içerisinde olunca güçlüyüz. Battalgazi güçlü olursa Malatya güçlü olur. Malatya güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Battalgazi’ye rekor oyla seçildik ve buda bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Battalgazi’ye daha güzel nasıl yapabilirizin çalışmaları doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. İlçemizin nüfusu her geçen gün artıyor. İlçemizdeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırarak hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Battalgazi bizlerin ortak paydasıdır” dedi.