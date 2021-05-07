Başkan Güder’den Kadir Gecesi mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, İslam dünyasının rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirten Başkan Güder, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirilen Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşamaktayız. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd ü senalar ediyor, aziz milletimizin, mümin kardeşlerimizin ve bütün İslam âleminin Kadir Gecesini gönülden kutluyorum. Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir. Kadir, izzet, şeref, değer ve itibar demektir. Yeryüzünün mükerrem varlığı olan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur’an’la, Kur’an’ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel temenni ve duygularla tebrik ediyor; Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını ve topyekûn insanlığın geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.