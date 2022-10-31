Başkan Güder’den kadınlara gezi jesti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Kızılay Haftası dolayısıyla yaptığı jest ile Türk Kızılay’ının gönüllü kadın üyeleri Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi. Battalgazi’ye hayranlıklarını gizlemeyen gönüllü üyeler, Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay’ının gönüllü kadın üyeleri için tarihi tur jest yaptı. Türk Kızılay’ının gönüllü kadın üyelerinin tarihi gezi talebini geri çevirmeyen Güder’in talimatıyla harekete geçen ekipler, düzenlediği organizasyon ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları üyelere tanıttı. Gezi turu ile ilçedeki tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı bulan üyeler, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen ve yapımı sürdürülen yatırımları da gezdi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim ilçeye ve yapılan yatırımlara hayran kalan üyeler, gezi sonunda Başkan Güder ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bu anlamlı gezi için Güder’e teşekkürlerini ileten gönüllü üyeler, özellikle Malatya ve Battalgazi’nin değerine değer katacak Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’ne övgüler yağdırdı. Kırkgöz Sahil Parkı Proje alanında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren üyeler, Battalgazi’de bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıldığına dikkat çekti.

Gönüllü üyeler unutulmaz bir gün yaşadı

Kızılay Gönüllüsü Songül Koçer, “Çok güzel bir geziydi benim için. Battalgazi’mizin en özel yerlerini gezdik, çok memnun kaldık. İl dışından gelen gönüllü üyelerimizde ilçemizi yakından tanıdı ve memnun kaldıklarını ifade ettiler. Battalgazi’de hem tarih var hem de görsellik var. Kendimizi Malatya’nın dışındaymış gibi hissettik. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Osman Güder’e, bu gezide bizlere eşlik eden Yıldız hanımefendiye de teşekkür ediyorum” dedi. Kızılay Gönüllüsü Şaziye Nur Akkuş ise “Çok keyif alarak yaptığım bir gezi oldu. İl dışından gelen bir insan olarak Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi yakından tanımak bizim için bir ayrıcalık oldu. Bugün bizim mutluluğumuza ortak olan Yıldız hanıma da teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar. Unutulmayacak bir gün yaşadığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten Kızılay Battalgazi Şube Başkanı Semra Özcan, “Kızılay Haftası nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız bizlere böyle bir jest yaptı. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın kıymetli eşi yıldız hanımla birlikte Battalgazi’mizi gezdik. Tarihi yerleri gördük. Yapılan hizmetleri inceledik. Güzel işlere imza atılmış. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Genç Kızılay Yeşilyurt Başkanı Dilara Şahin ise “Böylesine anlamlı bir gezi için başkanımıza ve eşine teşekkürlerimi sunuyorum. Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıktık. Kazandırılan projeleri gördük. Battalgazi’nin değerine

değer vizyonuna ise vizyon katan projelere imza atılmış. Özellikle Kırkgöz Sahil Parkı projesi Malatya’da bir ilk. Çok beğendim. Tamamlanmasıyla Malatya’ya yeni bir nefes sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dilek Korkmaz da, “Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bizlere böylesine güzel bir jest yaptı. Eşi Yıldız Güder hanımefendi ile birlikte bu güzel hareketine gönül vermiş gençlerimiz, Medeniyetlerin başkenti sayılan ilçemizi gezdiler. Gençlerimiz çok heyecanlıydı. Çok güzel bir gün geçirdik. Türk Kızılay’ı adına başkanımıza ve eşine teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir parça mutlu ettiysek ne mutlu bize”

Katılımcılara tek tek hediyeler takdim eden Başkan Güder, milletimizin gurur kaynağı olan ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay’ının bu anlamlı haftasını kutladığını belirtti. Güder, “Türk Kızılayı 1868 yılından beri vatandaşlarımıza zor gününde yardım elini uzatarak varlığını sürdüren, başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan kuruluşlarımızdandır. O yıldan bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Kızılay, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşudur. Yardım, insancıl duygularla yapılan gönül işidir. Sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürümüzün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılayı, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmektedir. Çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. Bugünde Battalgazi ve Yeşilyurt Kızılay’ının değerli üyelerini ilçemizde ağırladık. Haftalarını kutladık, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. İlçemizi gezdiler. Tarihi mekanlarımızı ve yatırımlarımızı incelediler. Çok beğendiklerini belirttiler ve buda bizi mutlu etti, gurur duymamıza vesile oldu. Battalgazi Belediyesi olarak biz zaten Kızılay ile sürekli istişare içerisindeyiz. Birlikte ilçemizde çok güzel çalışmalara imza attık. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında birçok ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam ediyoruz. O dönemde 70 bin ailemize destek olduk. Düzenli olarak yardım yaptığımız aileler mevcut. Bu noktada bizim en büyük destekçimiz Türk Kızılayı oldu” dedi.