Başkan Güder’den izcilere sürpriz ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İzcilik Kampı’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, kamp yapan öğrencilerle sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, düzenlenen programlar ile gençlerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Öncü İzcilik Kulübü tarafından Genç Diyanet öğrencilerinin katılımıyla Orduzu Pınarbaşı’nda düzenlenen İzcilik Kampı’nı ziyaret etti. Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmeyi de ihmal etmedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bu sürpriz ziyareti karşısında oldukça mutlu olduklarını belirten İzci Lideri Mert Boğa, “Zorlu sınav heyecanının ardından öğrencilerimiz için güzel bir kamp düzenledik. Kampımız iki gün sürecek. Çok faydalı bir kamp programı olacak. Okullarımızda olmayan bir durumu biz bu kampla yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız zamanlarını burada dolu dolu geçiriyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de sürpriz ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri çok mutlu eden bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başkanımız her daim bizim yanımızda ve ne zaman kapısını çalsak bizden desteğini esirgemiyor. Allah razı olsun kendisinden. Hizmetlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatya’da izcilik branşını yaygınlaştırmalıyız”

İzcilik faaliyetlerinin Malatya’da daha da yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Güder ise “Bugün izcilerimizin kampını ziyaret ettik. İzciliğin amacı din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeden gençlere doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini sağlamaktır. Bu küçük izcilerimizin okul dışında da bir araya gelmesi ve sportif faaliyetlerde bulunması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir şey süreklilik arz ediyorsa eğer o anlam kazanıyor. Malatya’mızda izcilik branşını daha da yaygınlaştırmalıyız. Gençlerimizin doğaya ayak uydurmayı ve hayatta kalmayı öğreniyorlar. Gençlerimizin için yapılan tüm faaliyetlerin yanındayız. Battalgazi Belediyesi olarak Türk İzciliğinin birleştirici misyonu içinde izciliğe destek vermeye artırarak sürdüreceğiz. Bizim birincil amacımız; geleceğimizin teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Özellikle birçok kamu kurumumuz son 20 yılda gençlerimiz için çok ciddi projeler üretiyorlar. Özellikle gençliğine değer veren ve bu gençlik için taşın altına elini koyan bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerek. Yerel yönetimler olarak bizlerde Malatya’mızda ve ilçemizde gençlik adına güzel çalışmalara ve yatırımlara imza atıyoruz” dedi.