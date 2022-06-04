Başkan Güder’den istişareye önem

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyarette yaptığı konuşmada, istişareye önem verdiğini belirterek, “İstişare kültürüne dayalı olarak yönettiğimiz ilçemizi daha yaşanabilir kılmak için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyuyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Eğitim ve Kültür Derneği Aziz Özgür, Kadın Kolları Sorumlusu Ayşe Özgür dernek üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında Başkan Özgür’den geniş olarak bilgiler alan Başkan Güder, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında da dernek başkanı ve üyeleriyle istişarelerde bulundu. Battalgazi’de gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar tercih edilen ilçeler arasına girmeyi başardığına dikkat çeken dernek başkanı Özgür, hizmetlerinden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Taşın altına elini koyan bir başkana sahibiz”

Battalgazi için taşın altına elini koyan bir belediye başkanına sahip olduklarına vurgu yapan Orduzu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Özgür, “Derneğimiz dokuz senedir aktif olark hizmet veriyor. Genç üyelerimizin fazlalığıyla dikkat çeken bir derneğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Battalgazi için taşın altına elini hatta gövdesini koyan bir başkana sahibiz. İlçede çok ciddi çalışmalara imza attılar, atmaya da devam ediyorlar. Özellikle gençliğe büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımlar gençlerimiz ve bizim için. Gençliğe sahip çıkan ilçeye sahip çıkan mütevazi bir insan kendisi. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah bundan sonra gençliğimiz adına ortak çalışmalara imza atacağız. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Misafirperverliğinden ötürü de özel teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Orduzu bölgemizin gelişimi bizim için önemli”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu bölgesinin gelişiminin kendileri için önemli olduğunu hatırlatarak, “Öncelikle derneğimizin çalışmalarından dolayı başta başkanımızı, kadın kollarını ve üyelerini kutluyorum. Bu ziyaret beni çok ama çok mutlu etti. İyi ki varsınız. Böyle bir dönemde kendi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençliğin yetişmesi için çaba gösteren her kurum, kuruluş ve derneğe bizim saygımız ve desteğimiz sonsuzdur. Battalgazi’mizdeki görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. Büyük bir sorumluluk alarak talip olduğumuz bu görevi, milletimiz bize emanet etti. Bu bilinç doğrultusunda çalışmalarımızı gece demeden gündüz demeden yürütüyoruz. Artık göç veren değil göç alan ilçelerdeniz. Orduzu bölgemiz bizim için çok önemli ve bu bölgenin gelişmesi için yoğun gayret gösterdik. Özellikle bu bölgemize kurmuş olduğumuz alt merkezi yani Gelincik Tepesi çok önemli bir adım. Gençlerimiz bizim için çok önemli ve onlara bugüne kadar ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızı yaparken Orduzu bölgemizi de unutmadık. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız. İstişare kültürüne dayalı olarak yönettiğimiz ilçemizi daha yaşanabilir kılmak için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyuyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.