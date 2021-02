Başkan Güder’den gençlik yatırımları istişaresi

Eğitim ve öğretime verdiği büyük destekle bilinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eğitime her zaman ayrı bir önem vermeliyiz. Eğitime verilen önemin karşılığını ise her alanda alıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da gençlik çalışmaları yapan 7 Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Malatya Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Küçük ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye geneli oluşturulan bir platform olduklarının vurgulayan başkan Küçük, Malatya’da gençlere ve eğitimlerine yönelik yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Güder’e bilgiler sunarak, istişarelerde bulundu. Battalgazi ilçesinde tamamlanan veya projesi devam eden gençlik yatırımlarından platforma başkanı ve üyelerine kısaca bahseden Başkan Güder ise eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitimin önemine değinerek, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin online derslerden geri kalmaması için tablet dağıtımında bulunduklarının da altını çizdi.

“Eğitimde daha neler yapabilirizin istişaresini yaptık”

Malatya Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Küçük, “Eğitime destek platformu olarak arkadaşlarla beraber Malatya’da eğitimin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız. Bu bağlamda eğitimin toplumun bütün katmanlarını içerisine katarak yürütülmesi gereken bir süreç olduğundan dolayı bu istişare ziyaretini yaptık. Yerel yönetimler eğitimin çok ciddi bir ayağını oluşturuyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e hem hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı arz etmek hem de eğitime destek platformu olarak bu yeni süreçte birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak görüşmek üzere buradayız. Misafirperverliğinizden dolayı başkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Başkanımızın eğitime, gençlere verdiği önemi yakından biliyoruz. Bu bakış açılarına ihtiyacımız var. Özellikle uzaktan eğitim için Malatya’da ortalama 20 bin üzerinde tablet ihtiyacı var. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan bu tabletleri nasıl karşılayabiliriz o düşüncenin içerisindeyiz. Bu çerçevede başkanımızı ziyaret edelim istedik. Bunun dışında eğitimle ilgili bir takım problemlerimizi de birlikte tartışıp, çözüm yolları üzerinde konuşalım istedik” ifadelerini kullandı.

“Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Malatya Eğitim Platformunun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye geneli olduğu gibi Malatya’mızda da kurulan eğitime destek platformunun başkanı ve çok değerli üyeleri ile bir araya gelmekten oldukça memnunuz. Eğitim, aslında hepimizin bireysel görevleri arasında yer alması gerekir. Oluşturulan bu platformun içinde yerel yönetimi, STK’lar, aileler ve toplum olarak herkesin olması gerekir. Herkesin buna imkanınca destek olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten belediyeler olarak biz bu desteği gerçekleştiriyoruz. Özellikle yerel yönetimler bulundukları il ve ilçede tüm kurum ve kuruluşların işlevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizi ele aldığımızda okul yerlerinin oluşturulması, okulların yapımı, ihtiyaçlarını karşılama noktasında ve diğer unsurlarıyla her yönüyle eğitimin içerisindeyiz. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar oldu ve uzaktan eğitim başladı. Bundan sonraki süreç içinde uzaktan eğitim, bizim hayatımızın bir parçası oldu. Hastalık ortadan tamamen kalksa bile bir takım izlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden her öğrencinin uzaktan eğitimi gerçekleştirebileceği materyallere ihtiyacı var. Bunu karşılama noktasında belediyeler üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ama bu yeterli mi? değil. Battalgazi belediyesi olarak üzerimize düşenin fazlasını ortaya koyuyoruz. Gençliğimize ve eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Yetimler kervanında ihtiyaç sahibi yetim çocukların tablet ihtiyacını giderdik. Sosyal medyadan bize ulaşan yüzlerce öğrencimizin ihtiyacını giderdik. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için önceliğimizi gerçek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza veriyoruz. Özellikle Malatya’mızda öğrenci sayısının yüksek olması nedeniyle her öğrenciye bir tabletin ulaştırılması kolay bir yükümlülük değil. STK ve yerel yöneticilerle yapılan görüşmede de ortak bir hareket noktası belirlenerek, vatandaşa destek sunulması konusunda görüş birliği oldu. Bu konu hakkında da platform üyeleriyle istişarede bulunduk. İlçemizdeki gençlerimiz için yaptığımız ve yapımı devam eden yatırımlarımızı da konuştuk. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlardır. Türkiye olarak Malatya olarak eğitime verilen önemin karşılığını, her alanda almaya devam ediyoruz” diye konuştu.