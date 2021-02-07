banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti
Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti
Bu geceden itibaren Marmara için ‘fırtına' uyarısı
Bu geceden itibaren Marmara için ‘fırtına' uyarısı
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!

Başkan Güder’den gençlik yatırımları istişaresi

Eğitim ve öğretime verdiği büyük destekle bilinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eğitime her zaman ayrı bir önem vermeliyiz. Eğitime verilen önemin karşılığını ise her alanda alıyoruz” dedi.

MALATYA 07.02.2021, 13:36
2
Başkan Güder’den gençlik yatırımları istişaresi

Eğitim ve öğretime verdiği büyük destekle bilinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eğitime her zaman ayrı bir önem vermeliyiz. Eğitime verilen önemin karşılığını ise her alanda alıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da gençlik çalışmaları yapan 7 Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Malatya Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Küçük ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye geneli oluşturulan bir platform olduklarının vurgulayan başkan Küçük, Malatya’da gençlere ve eğitimlerine yönelik yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Güder’e bilgiler sunarak, istişarelerde bulundu. Battalgazi ilçesinde tamamlanan veya projesi devam eden gençlik yatırımlarından platforma başkanı ve üyelerine kısaca bahseden Başkan Güder ise eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitimin önemine değinerek, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin online derslerden geri kalmaması için tablet dağıtımında bulunduklarının da altını çizdi.

“Eğitimde daha neler yapabilirizin istişaresini yaptık”

Malatya Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Küçük, “Eğitime destek platformu olarak arkadaşlarla beraber Malatya’da eğitimin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız. Bu bağlamda eğitimin toplumun bütün katmanlarını içerisine katarak yürütülmesi gereken bir süreç olduğundan dolayı bu istişare ziyaretini yaptık. Yerel yönetimler eğitimin çok ciddi bir ayağını oluşturuyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e hem hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı arz etmek hem de eğitime destek platformu olarak bu yeni süreçte birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak görüşmek üzere buradayız. Misafirperverliğinizden dolayı başkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Başkanımızın eğitime, gençlere verdiği önemi yakından biliyoruz. Bu bakış açılarına ihtiyacımız var. Özellikle uzaktan eğitim için Malatya’da ortalama 20 bin üzerinde tablet ihtiyacı var. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan bu tabletleri nasıl karşılayabiliriz o düşüncenin içerisindeyiz. Bu çerçevede başkanımızı ziyaret edelim istedik. Bunun dışında eğitimle ilgili bir takım problemlerimizi de birlikte tartışıp, çözüm yolları üzerinde konuşalım istedik” ifadelerini kullandı.

“Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Malatya Eğitim Platformunun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye geneli olduğu gibi Malatya’mızda da kurulan eğitime destek platformunun başkanı ve çok değerli üyeleri ile bir araya gelmekten oldukça memnunuz. Eğitim, aslında hepimizin bireysel görevleri arasında yer alması gerekir. Oluşturulan bu platformun içinde yerel yönetimi, STK’lar, aileler ve toplum olarak herkesin olması gerekir. Herkesin buna imkanınca destek olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten belediyeler olarak biz bu desteği gerçekleştiriyoruz. Özellikle yerel yönetimler bulundukları il ve ilçede tüm kurum ve kuruluşların işlevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizi ele aldığımızda okul yerlerinin oluşturulması, okulların yapımı, ihtiyaçlarını karşılama noktasında ve diğer unsurlarıyla her yönüyle eğitimin içerisindeyiz. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar oldu ve uzaktan eğitim başladı. Bundan sonraki süreç içinde uzaktan eğitim, bizim hayatımızın bir parçası oldu. Hastalık ortadan tamamen kalksa bile bir takım izlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden her öğrencinin uzaktan eğitimi gerçekleştirebileceği materyallere ihtiyacı var. Bunu karşılama noktasında belediyeler üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ama bu yeterli mi? değil. Battalgazi belediyesi olarak üzerimize düşenin fazlasını ortaya koyuyoruz. Gençliğimize ve eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Yetimler kervanında ihtiyaç sahibi yetim çocukların tablet ihtiyacını giderdik. Sosyal medyadan bize ulaşan yüzlerce öğrencimizin ihtiyacını giderdik. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için önceliğimizi gerçek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza veriyoruz. Özellikle Malatya’mızda öğrenci sayısının yüksek olması nedeniyle her öğrenciye bir tabletin ulaştırılması kolay bir yükümlülük değil. STK ve yerel yöneticilerle yapılan görüşmede de ortak bir hareket noktası belirlenerek, vatandaşa destek sunulması konusunda görüş birliği oldu. Bu konu hakkında da platform üyeleriyle istişarede bulunduk. İlçemizdeki gençlerimiz için yaptığımız ve yapımı devam eden yatırımlarımızı da konuştuk. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımlardır. Türkiye olarak Malatya olarak eğitime verilen önemin karşılığını, her alanda almaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16