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Başkan Güder’den eğitime tam destek

Geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime büyük önem veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ile hayata geçirilen ‘Küçük Adımlar Büyük Yatırımlar’ projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine soru bankası eğitim seti dağıtımı başladı.

MALATYA 24.02.2022, 11:59
Başkan Güder’den eğitime tam destek

Geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime büyük önem veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ile hayata geçirilen ‘Küçük Adımlar Büyük Yatırımlar’ projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine soru bankası eğitim seti dağıtımı başladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından geleceğin teminatı öğrencilere eğitim desteği sürüyor. İlçede yüksek öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilere ‘Gençlerle Sınav Maratonu’ projesi kapsamında eğitim seti dağıtımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerin derslerine kaynak oluşturmak amacıyla da orta öğretimde eğitim gören 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrenciler için ‘Küçük Adımlar Büyük Yatırımlar’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrencilere soru bankası dağıtımı yapılırken, soru bankasının dağıtımına ilk olarak Hanımınçiftliği Melikşah İmam Hatip Ortaokulu ve Hanımınçiftliği Sadiye-Lürfi Evliyaoğlu Ortaokulunda başlandı.

“Öğrencilerimizin bu testlere ihtiyacı vardı”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede eğitime büyük önem verdiğini belirten Hanımınçiftliği Melikşah İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili Hamza Şimşek, “Battalgazi’de eğitime büyük önem veren ve bugünde bizleri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Başkanımız eğitim anlamında çok önemli projelere imza atıyor. Öğrencilerimize derslerinde kaynak kitaplar ve sınava hazırlanan öğrencilerimize ise soru bankası dağıtımı yapılıyor. Öğrencilerimizin bu testlere ihtiyacı vardı. Çocuklarımız için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

“Eğitime bambaşka bir önem veriyoruz”

Türkiye’nin aydınlık yarınları olan gençlerin daha büyük hedeflere ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz eğitime bambaşka bir önem veriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizim için en önemli şey sizlersiniz. Bugünde ilçemizde LGS sınavına hazırlanan ve diğer sınıflardaki öğrencilerimize kaynak oluşturmak için kitap setleri dağıtıyoruz. Bölgemizdeki okullarda eğitim gören öğrencilerimize elimizdeki imkanlar dahilinde eğitim desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Malumunuz ilçemizdeki liselerimizde de sınava hazırlanan 4 binin üzerindeki öğrencilerimize deneme seti dağıtımı yapıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızsınız. Bizim gençliğimizi geleceğimize çok iyi hazırlamamız gerek. Battalgazi Belediyesi olarak sadece belediye hizmetlerimiz ile değil her konuda vatandaşlarımızın ve yavrularımızın yanındayız. Sizin yüzünüzün güldüğünü görmek mutlulukların en büyüğüdür. Hepinize sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız” dedi.

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