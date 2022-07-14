Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Güder, mesajında, ’’15 Temmuz’un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz verdi. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiş, tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz, bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum. O hain girişim, tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı ama milli hafızamız halen daha canlı ve dipdiri. Hain emellerini gizleyerek aramıza sinsice giren, kuklası ve taşeronu oldukları emperyalist güçlerin talimat ve direktifleriyle iş gören ve bu uğurda kendi milletine kurşun sıkacak kadar canileşenleri zihnimize tek tek kazımış durumdayız. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü kutluyorum. Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahramanlarımızı, demokrasi şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Destan yazdığımız o gece gazilik mertebesine ulaşan yiğitlerimize, 15 Temmuz Destanı’na imzasını atan necip milletimize ve milletinin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.