Başkan Güder’den 1 Mayıs mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Alnından akan terden, gayreti, çalışkanlığı ve emeğinden başka hiçbir gücü bulunmayan çalışan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı. Başkan Güder mesajında “Bu önemli gün, üreten, çalışan, katkı sunan emek ve alın teri dökenlerin günüdür. O emek ki; milletimizin beklenti, talep ve ihtiyaçlarının giderilmesidir. O emek ki birlikte olmanın, bir arada çalışmanın, yardımlaşmanın ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilenmesidir. Ve o emek ki; sosyoekonomik hayatta pay sahibi olmaktır, ülke ekonomisine yön vermektir. İşte böylesine önemli bir gücü temsil eden çalışanlarımızın yeri kuşkusuz bizim için çok özeldir ve dahi kıymete değerdir. İşçi ve emekçilerimiz; ekonomik istikrarın, düzenli ve kalıcı büyümenin kilit taşıdır. Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken, arzu edilen hedeflere ulaşarak ekonomimizin güçlenmesinde, işçi ve emekçi kardeşlerimizin büyük katkısı vardır. Dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturan Covid-19 tehdidi son bulduktan sonra, çok daha büyük bir üretim seferberliğinde olacağımız önümüzdeki günlerde, bütün emekçi kardeşlerimizle birlikte ele ele vererek daha fazla üretmeye, devletçe ve milletçe gelişip kalkınmaya devam edeceğiz. Hayatın en önemli ve kutsal öznelerinden biri olan emeğe ve onun sahiplerine olan vefamızı bir nebze de olsun yerine getirmeye çalıştığımız önemli bir gün olan ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.