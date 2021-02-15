Başkan Güder, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Ata İlkokulu ve Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ziyaret etti. Başkan Güder, “İlçemizde açılan 54 okulumuzdaki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem temenni ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte yüz yüze eğitime başladığı Orduzu Ata İlkokulu ve Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulunu ziyaret etti. Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Güder, öğrencilere tablet, kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı. Battalgazi Belediyesi tarafından Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulunda yaptırılan Fen Bilimleri Laboratuvarı’nın açılışını da gerçekleştiren Başkan Güder, “Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem temenni ediyorum” dedi.

"Başkanımız eğitime büyük destekler veriyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eğitime büyük destekler verdiğini aktaran Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Bugün itibariyle ülkemizde kırsal kesimlerde okullarımızı açtık. İlçemizde 54 tane okulumuzu açmış bulunmaktayız. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim etti. Bakanlığımızın göndermiş olduğu tabletlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız eğitime büyük destekler veriyor, öğrencilerimize duyarsız kalmıyor. Başkanımız çocuklarımızın gereksinimleri olan laboratuvar ve okul ihtiyaçlarını gideriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve öğrencilerimize de başarılı bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.

"Sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem diliyorum”

Yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmak istemediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde toplam 85 okulda bugün itibariyle yüz yüze eğitimler başladı. Yüz yüze eğitim başlamadan önce Battalgazi Belediyesi olarak okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Belediye olarak üzerime düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Kaymakamımızla ve ilçe başkanımız ile birlikte Orduzu’muzun kırsal alanında bulunan Ata İlkokulu ve Mecit Şahaplıoğlu ortaokulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimize başarı diledik. Okullar açılmadan önce Battalgazi Belediyesi olarak öğrencilerimize neler yapabilir konusunda çalışmalarını yaparken, okul müdürleri ve hocalarımız ile istişarede bulunduk. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni bir dönemde sağlıklı, başarılı bir dönem geçirmelerini dilemek için buradayız. Şükürler olsun 54 okulumuz açıldı. İnşallah biran önce bu pandemi sonlanır ve tüm okullarımız yüz yüze eğitime başlar. Çocuklarımızı sınıflarında gördük. Yüzlerinde oluşan neşeyi şahit olduk. Tüm öğrencilerimiz uzun zamandan beri evlerindeler. Mahsur kaldılar. İnşallah kısa sürede pandemi sonlanır ve bizde normal hayatımıza döneriz. Okulumuzda birde laboratuvar açtık. Buranın ihtiyaçlarını inşallah belediyemiz karşılayacak. İnşallah burada güzel çalışmalara imza atılacak. Tüm Türkiye ve ilçemizdeki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz 3 altın kurala dikkat etmeli”

Öğrencilerin yüz yüze eğitimde 3 altın kurala mutlaka dikkat etmesi uyarısında bulunan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri üzerine kırsaldaki okullarımızın açılmasına karar verdi ve ilçemizdeki 54 okulumuz, 2.dönem eğitim ve öğretimine başladı. Bugünde öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Belediye Başkanımız Osman Güder’de öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim etti. Hep birlikte öğrencilerimize başarı dileğinde bulunduk. Laboratuvar açılışını yaptık. Tabletlerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. İkinci dönem eğitimin öğrencilerimize başarı getirmelerini rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle sıkıntılı süreçten geçtiğimiz bugünlerde öğrencilerimiz üç altın kurala uymalarına özen göstermelerini bekliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.