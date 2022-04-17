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Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dünyanın birçok Müslüman ülkesinden gelerek İnönü Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte sahur yaptı. Öğrencilere kendi elleriyle menemen yapan Başkan Güder, menemen konusundaki maharetini gösterdi.

MALATYA 17.04.2022, 12:19
Başkan Güder yabancı uyruklu öğrencilerle sahur yaptı

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dünyanın birçok Müslüman ülkesinden gelerek İnönü Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte sahur yaptı. Öğrencilere kendi elleriyle menemen yapan Başkan Güder, menemen konusundaki maharetini gösterdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirmek amacıyla sahurda öğrenci evlerine konuk olmaya devam ediyor. Başkan Güder, bu kez de dünyanın birçok Müslüman ülkesinden gelerek İnönü Üniversitesi’nde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte sahur yaptı. İnönü Caddesinde oturan Afganistan ve Somali uyruklu öğrencilerin evine misafir olan Başkan Güder, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sahur menüsünü kendi elleri ile hazırlayan Başkan Güder, dünyanın bütün medeniyet ve kültürlerinden öğrenciyi Malatya’da ağırladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, aynı inanç etrafında toplanmanın önemine dikkat çekti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında öğrencilerle birlikte sahur yapan Başkan Güder, “Ramazan Ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi ise öğrenci kardeşlerimizin sofralarında” dedi.

Öğrencilerden Başkan Güder’e menemen teşekkürü

Öğrencilere sahurda ne yemek istediklerini soran Başkan Güder, Menemen mi? Omlet mi? sorusuna öğrencilerden menemen cevabını aldı. Kolları sıvayarak mutfağa giren ve menemen konusundaki maharetini gösteren Başkan Güder, öğrencilere lezzetti bir sahur menüsü hazırladı. Güzel bir sahur programı yaptıklarını belirten ve bunun içinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Afganistan uyruklu Farooq Pamir, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız ile sahur yaptık. Unutulmaz bir sahur oldu bizim için ve çok memnun olduk. Bizlere kendi elleriyle menemen yaptı. Bizim her zaman yanımızda olan ve bizlere bugün menemen yaptı. Menemen biraz acıydı ama çok lezzetliydi. Bizlerin her zaman yanında olan ve yardımları dokunan başkanımızı canı gönülden seviyoruz, uluslararası öğrenciler adına da kendisine muhabbetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Somali uyruklu İmran Osman Sumali ise “Somaliliyim. İnönü Üniversitesi Tarih bölümünü okuyorum. Başkanımız bugün bizlerle sahur yaptı. Bizim başkanımız kendi elleriyle menemen yaptı, menemeni çok seviyorum. Bu geceyi ailem ile de paylaşacağım. Unutulmaz bir geceydi. Çok mutlu olduk, Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir sahur programı geçirdiklerini aktaran Afganistan uyruklu Aşref Azemi, “Başkanımız evimize geldiler, soframızı paylaştılar, şeref verdiler. Kendi elleriyle bizlere sahur hazırladı. Çok duygulandık ve mutlu olduk. İlk kez bu duyguyu yaşıyoruz. Her zaman yaşayacağımız bir duygu değil. Malatya’da okumaktan dolayı çok mutluyuz. Başkanımızda her zaman yanımızda. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Kapımız sizlere her zaman açık”

Başkan Güder de “Ramazan paylaşmaktır, berekettir, anlamaktır. Millet olarak belki yabancıyız ama bizi birleştiren bir değer var, oda Müslümanlık ve İslam kardeşliği. Bugün bu kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan anlamaktır. Uluslararası öğrencilerimiz bizim misafirlerimiz ve sizlere büyük önem veriyoruz. Ailelerinden çok uzakta olan bu kardeşlerimiz ile bir araya geldik ve sahurumuzu paylaşmak istedik. Türkiye hakkındaki düşüncelerini bizlere ifade ettiler. Öğrencilik yıllarımıza biran geri döndük. Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun, bizim önceliğimiz insan olmak. Bu dünya nimeti bizlere fazlasıyla yeter, yeter ki paylaşmayı bilelim. İnşallah bu kardeşlerimiz bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye’de kendini çok iyi yetiştirecekler ve ülkelerine döndükleri zaman ailelerine, vatanlarına faydalı bireyler olacaklar. Türkiye’yi, Malatya’yı tanımış olarak gideceksiniz ve bizim orada elçilerimiz olacaksınız. Kapımız her zaman size açık olacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insana ve insanlığı sahip çıkma adına çok büyük gayretler sarf ediyor. Bizlere güzel bir yol çiziyor. Yerel yönetimler olarak bizlerde bu kardeşlerimize destek olmak adına elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Öğrencilerimiz ile hoş bir sohbet, güzel bir sahur oldu. Özellikle Afgan pilavı çok lezzetliydi. Bu kardeşlerimizin engin gönülleri var, tebessümleri var. Mutlu olduk. Rabbim bu kardeşlerimizin ömürlerini bereketlendirsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

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