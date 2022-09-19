Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci’den mahalle ziyaretleri

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve onların taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerine 4 yeni mahalle daha ekledi.

Vatandaşla her zaman iç içe olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kırsal mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve onların taleplerini dinlemek amacıyla imahalle mahalle gezen Başkan Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cem Erdem, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Çolaklı, Şişman, Karatepe ve Kuluşağı Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’ye yapılan ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara geniş bilgiler verdi. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ziyaretlerde kendisine iletilen sorunları not alan Başkan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.

“Önemli ziyaretler gerçekleştiriyoruz”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün Malatya’nın kadim ilçesi Battalgazi’nin mahallelerini ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın varsa sorun ve taleplerini dinliyoruz. Sorunların çözümü noktasında önemli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bizim başımızın tacı ve sorunları bizim sorunumuz. Sorunlarının çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mizde ilk günkü aşkla çalışıyoruz”

Başkan Güder de, “Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak boynumuz borcudur. Eski bakanımız ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ile birlikte mahallelerimizi dolaşıyoruz. İlçemizin her mahallesi her sokağı bizim için ayrı değerli. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmek ve geliştirmek bizim boynumuz borcudur. Battalgazi’yi körelen bir ilçe değil, gelişen bir ilçe yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz Çolaklı, Şişman, Karatepe ve Kuluşağı mahallelerimizde bugüne kadar önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kısacası biz sizlerin dertlerinizle dertleniyor, üzüntünüz ile üzülüyor ve sevinçleriniz ile seviniyoruz. Tabi ki sıkıntılar biter mi? Dünya var olduğu müddetçe sorunlar hiçbir zaman bitmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugüne kadar Türkiye’de birçok sorun çözüme kavuşturuldu, çözüm bekleyen sorunlarda Allah’ın izniyle çözüme kavuşacak. Battalgazi’de ilk günkü aşk ve heyecanla ilçedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bugün bizleri ağırlayan mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Hizmet AK Parti’nin işidir”

AK Parti’nin Türkiye’de hizmet ürettiğinin altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Hizmet AK Parti’nin işidir ve biz eser siyaseti ile varız. İnsanları ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak eser siyaseti yaptık. AK Parti 20 yıldır bu millete hizmet ediyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz kat kat büyüdü. Eserlerimiz ortada ve herkes buna şahitlik ediyor. O günden bugüne yollar, hastaneler, hava alanları, üniversiteler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir karış noktasında izimiz ve eserimiz var. 2023 seçimlerine giderken birileri oyun kuruyor, masalar kuruyor o masaların altında birilerini saklayarak illüzyon yapmaya çalışıyor. Milleti şimdiden kandırmaya çalışıyorlar ama milletimiz kanmaz. Bizler her zaman Türkiye’mizi daha ileriye nasıl götürebilirin çalışmalarını içerisindeyiz. 20 yılda Malatya ve Battalgazi’mizin de nasıl değiştiğine hep birlikte şahit olduk. Battalgazi’de bunun baş mimari ise Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’dir. Kimseyi ötekileştirmeden İlçede çözülmedik bir sorun bırakmıyor. Kimle konuşmuşsak başkanımızdan ve hizmetlerinden razı olduklarını söylüyorlar. Buda bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.