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Başkan Güder: “Projemizi 2022’de tamamlayacağız”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, 3 milyon lirayı aşan projeyi 2022 yılında tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacakları müjdesini verdi.

MALATYA 27.12.2021, 14:26
Başkan Güder: “Projemizi 2022’de tamamlayacağız”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, 3 milyon lirayı aşan projeyi 2022 yılında tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacakları müjdesini verdi.

Hayata geçirdiği insan odaklı projelerle Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımı aralıksız devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, kış ayı nedeniyle yaşanan don olaylarının çalışmalarını ciddi manada sekteye uğrattığının altını çizerek, içerisinde, İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı ve maliyeti 3 milyon lirayı aşan Gül Bahçesi projesini 2022 yılında tamamlayacaklarını ifade etti. Battalgazi’ye kazandırılan yatırımlarla ilçenin çehresinin her geçen gün değiştiğine de dikkat çeken Başkan Güder, vatandaşlara daha güzel bir yaşam sunmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerine vurguladı.

“Vatandaşlarımıza görsel bir şov sunacak”

Güder, “Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. Hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçemizin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katmaya devam ediyoruz. Battalgazi’mizi tüm birimlerimizle güzelleştirmek için yaz kış demeden çalışmalarımız sürüyor. Battalgazi tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan bir ilçe. İlçemizin tarihi ve kültürünün yanında doğal güzellik alanları da oluşturmak gerekiyor. Bunun için birçok projemizin startını verdik ve Gül Bahçesi projemizde bunlardan bir tanesi. Gül, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) temsil eder. İnsanlarımızın göz zevkine de hitap eder. Proje alanındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Projemiz ile vatandaşlarımıza görsel bir şov sunacağız. Malumunuz kış ayında yaşanan don olayları nedeniyle çalışmalarımız sabah geç başlıyor. Buda çalışmalarımızı ciddi manada sekteye uğratıyor. Ekiplerimiz yoğun çalışmalarıyla inşallah 2022 yılında Gül Bahçesi projemizi tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız” dedi.

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