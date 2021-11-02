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Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti

Niyazi Mısri Caddesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yaz kış demeden alın teri döken ve dört mevsim fedakârca çalışan pazarcı esnafımızın istekleri bizim için çok kıymetlidir” dedi.

MALATYA 02.11.2021, 13:54
Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti

Niyazi Mısri Caddesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yaz kış demeden alın teri döken ve dört mevsim fedakârca çalışan pazarcı esnafımızın istekleri bizim için çok kıymetlidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte Niyazi Mısri Caddesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Sabah erken saatlerde tezgahlarının başına gelen pazarcı esnafına bol kazançlar dileyip, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını not aldı. Yoğun insan sirkülasyonu olan pazar yerlerinde vatandaşların özellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Güder, dört mevsim fedakarca çalışan pazarcı esnafının daha iyi şartlarda satış yapabilmeleri için Battalgazi Belediyesi olarak bütün imkanları sağladıklarına dikkat çekti.

“Başkanımız her zaman halk ile iç içe”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in her zaman halk ile iç içe olduğunu dile getiren Kavaklıbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Tur, “Başkanımız zaten sürekli halk ile iç içe. Bu ziyaretlerin yapılması ve varsa sıkıntılarının hemen çözülmesi noktasında bu ziyaretler çok önemlidir. Sıkıntılarımızın çözümünün yanı sıra gönlümüzü de alıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’ye yakışan bir başkanımız var”

Battalgazi’nin mütevazi ve çalışkan bir başkana sahip olduğuna vurgu yapan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise “Başkanımız göreve geldiği günden itibaren esnafımız ile iç içe ve sürekli bizlere destek oluyor. Allah başkanımızdan razı olsun. Malatya’nın yetiştirmiş olduğu becerikli, mütevazi ve çalışkan bir birisidir. Dürüstlüğü ve mertliğiyle Battalgazi’ye yakışan bir başkanımız var. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok ama çok şanslıyız. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Pazarcı esnaflarımıza da hayırlı işler diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Her daim esnaflarımızın yanındayız”

Pazarcılara iyi koşullarda çalışma imkanı sunmanın sorumlulukları olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de “Vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımızdır. Esnafımız ve vatandaşımızla iç içe olup onların dertlerini ve problemlerini çözme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Her zaman esnafın yanında yer aldıklarını dile getiren Güder, Battalgazi’de her zaman esnaf ve sanatkarlar ile istişare ettiklerini söyledi. Dört mevsim fedakarca çalışan pazarcı esnafının daha iyi şartlarda satış yapabilmeleri için Battalgazi Belediyesi olarak bütün imkanları sağladıklarını kaydeden Güder, “Bu bizim sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, ülkemizin üzerinde oyunlar oynanmaya devam ediliyor. Dört bir koldan ülkemizi sarmak istiyorlar. Özellikle geçtiğimiz gün TBMM’de Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi 2 yıl daha uzatıldı. Özellikle CHP’nin hayır bloğunda yer alması kabul edilebilir bir şey değil. Muhalefet partisinin de ülke bütünlüğü içerisinde yer alması gerekiyordu. Bizim birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i samimi karşılayan pazar esnafı da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

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