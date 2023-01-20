Başkan Güder, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla Gaziosmanpaşa İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olarak tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gaziosmanpaşa İlkokulunda düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1.Dönem karne dağıtım törenine katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Güder, yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini, hem dinlenmelerini hem de kitap okumalarını tavsiye etti. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından Başkan Güder’in elinden karne almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediyesinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Malatya’mızda 170 bin civarında öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, heyecan ve mutluluklarını yürekten paylaşıyorum. Emek veren herkese sağlıklı ve başarılar bir eğitim-öğretim hayatı temenni ediyor, iyi tatiller diliyorum. Tüm yavrularımızı canı gönülden kutluyorum. Pandemi döneminde yaşadığımız uzaktan eğitimin ardından öğrencilerimiz yüz yüze eğitime özlemi vardı. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizdeki okul sayılarının artması adına ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Bölgemizde çok sayıda okul sahası alanlarını açtık. Şuanda 19 okulumuzda ikili eğitim ve öğretim yapılıyor. İnşallah yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hedefimiz bu sayıyı tekli hanelere indireceğiz. Çok emek verdiniz, çalıştınız ve tatili hakkettiniz. Unutmayın ki karneler hiç bir zaman amaç değil, sadece bir araçtır. Tatilinizi çok iyi değerlendirin, dinlenin, kitap okuyun ve yeni şeyler öğrenmeye devam edin. İkinci dönemi inşallah daha güzel değerlendireceksiniz. Hepinize çok mutlu bir hayat diliyorum, bugünkü neşeniz daim olsun” dedi.