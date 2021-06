Başkan Güder, öğrencileri ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Masal Sandığım’ isimli projenin mimarları olan Fırıncı İlkokulu 3. ve 4.sınıf öğrencilerini konuk etti. Başkan Güder, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri için Battalgazi Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız” dedi.

Eğitim ve öğretime verdiği destekle Battalgazi’de büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Masal Sandığım’ isimli proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş Anadolu Masallarını materyallerle birlikte resmeden Fırıncı İlkokulu öğrencileri ile birlikte sınıf öğretmeni Saniye Özen’i makamında konuk etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek istek ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, hayata geçirilen bu anlamlı projelerinden dolayı öğrencileri tek tek tebrik etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak tüm imkânlarla, öğrenci ve öğretmenlerin yanında olduklarını söyledi.

“Başkanımız bizim en büyük destekçimiz”

Bu tür projelerde en büyük destekçilerinin Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder olduğunun altını çizen Fırıncı İlkokulu sınıf öğretmeni Saniye Özen, “Bu projeyi biz Hatunsuyu İlkokulu birlikte başladık. 8 tane proje ortağı okulumuz var. Projede, bizim kültürümüze ait olan Anadolu masallarımızı, öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretmeye amaçladık. Öğrencilerimizin akıllarında kalıcı olması açısından her masalda öğrencilerimize materyaller hazırladık. Çok güzel etkinlik ve proje oldu. Öğrencilerimiz ve velilerimizin büyük özveri gösterdiler. Bu projeyi hazırlamaktan dolayı mutluyuz. Bugünde öğrencilerimizle birlikte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ziyaret ettik. Başkanımız bizleri güler yüzle karşıladı. Kendisi bizim her zaman en büyük destekçimizdir. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Öğretmen ve öğrencilerin emrine amade olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Projenin mimarı olan değerli hocamıza şükranlarımı sunuyor, öğrencilerimizin gözlerinden öpüyoruz. Kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu anlamlı projelerin her zaman destekçisiyiz. Yavrularımızın yüreklerine, emeklerine sağlık. Milli eğitim demek milli ve eğitimli olmak demektir. Ülkemizde eğer taş üstüne taş koyuluyorsa, bizleri yetiştiren öğretmenlerimiz bunda payı büyüktür. Emekleri büyüktür. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bilgi eğer tecrübe ile birleşirse anlam kazanır. Bu projede hocamız bilgiyi tecrübeyle buluşturmuş. Çocukların hayal dünyalarını somuta dökmeye çalışmış. Sözel olan şeyler genellikle unutulur ama uygulamalı yapılan hiçbir şey unutulmaz. Bizler öğretmenlerimizin her daim emrine amadeyiz. Sizlerin ricaları bizler için emirdir. Battalgazi Belediyesi olarak kırsaldaki yavrularımızı hiçbir zaman unutmadık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile kırsaldaki yavrularımızı, Battalgazi Belediyemize ait sosyal tesislerimizdeki imkanlardan faydalandırdık. Bu tür projelerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar öğrencilerimize hep destek verdik ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.