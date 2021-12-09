Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarıyla istişare ve hizmet toplantısında bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Güder, “Battalgazi’de yaşayan herkesin fikri bizim için değerlidir” dedi.

Battalgazi’de bulunan 103 mahallenin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmesi ile büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 18 muhtarla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla Eskimalatya Yaşam Müzesi’nde düzenlenen istişare ve hizmet toplantısında muhtarların sorun ve görüşlerini dinleyen Başkan Güder, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda muhtarlara teşekkür plaketi takdim eden Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi için hep birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

“Battalgazi’de yaşayan herkesin fikri bizim için değerli”

Muhtarların katkılarıyla mahallelere daha hızlı ve faydalı hizmetler ürettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Eskimalatya bölgesinde görev yapan muhtarlarımızla bir araya geldik. Eskimalatya kadim bir yer ve buraya çalışmaları uygun bir şekilde yürütmek lazım. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Tarihi bir ilçe olmamız nedeniyle burada bir çok çalışmanın yapılması lazım. Öncesinde çalışmalar yapıldı ve emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde inşallah buradaki tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğim Ankara ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız ve Vakıflar Genel Müdürümüz ile bir araya geldik. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizdeki tarihin yeniden ayağa kaldırma noktasında projelerimize destek verecekler. Çok verimli geçen bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetler ve ulaşımla alakalı sorunları olduğunu bizlere aktardılar. Bizde belediye olarak elimizdeki tüm imkanları ve olanakları seferber edip muhtarlarımıza desteklerimizi arttıracağız. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Battalgazi’de yaşayan herkesin fikri bizim için değerli” dedi.