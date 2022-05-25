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Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kur’an-ı Kerime geçen 45 minik öğrenci için düzenlenen törene katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı törende konuşan Başkan Güder, “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

MALATYA 25.05.2022, 13:28
Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kur’an-ı Kerime geçen 45 minik öğrenci için düzenlenen törene katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı törende konuşan Başkan Güder, “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Battalgazi İlçe Müftülüğü bünyesindeki 4-6 yaş Kur’an Kurslarında Kur’an-ı Kerim’e geçiş töreni heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, çocuklara değerler eğitimi vermek ve çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlanması amacıyla ilçedeki eğitimlerini aralıksız sürdüren Fahri Kığılı Vakfı Mustafa Orhanoğlu 4-6 yaş Kur’an Kursundaki 45 minik öğrencide bu heyecana ortak oldu. Yaşlarına uygun plan ve uygulamalarla dini bilgiler öğrenen ve İslam’ın rahmet mesajını tanıyarak alınan eğitimlerin ardından Elif-Ba’yı öğrenen başarılı öğrenciler, İlahiler seslendirerek katılımcılara kısa bir gösteride sundu. Birbirinden renkli ve heyecanlı anların yaşandığı törende kurs hocaları tarafından taçları takılan minik öğrencilere, başarı belgeleri takdim edildi.

Törene Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ümit Fatih Kaygısız, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Kuran kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Hedefimiz Battalgazi’de elli sınıfa ulaşmak”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “4-6 yaş Kur’an Kurslarımızın yıl sonu etkinliği çerçevesinde düzenlenen programda bir araya geldik. 2014 yılında Türkiye’de pilot bölge seçilen 10 bölgede 4-6 yaş Kur’an kursları uygulanmaya başlandı. Kurslara gösterilen rağbet ve öğrencilerin aldığı bilgi ile Türkiye’nin tamamında yaygınlaşmasına karar verildi. 2017 yılında bölgemizde 2 dersliğimiz vardı. Bugün ise mevcut sınıf sayımız 40. Eylül ayında inşallah bu sayıyı 50 sınıfa çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın imanın, İslam’ın aydınlık ilkeleriyle ve milli manevi değerlerle yetişmesi bizler için çok önemli. Kurslarımız bizim için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Okul öncesi dini eğitimler önemlidir”

Okul öncesi verilen dini eğitimlerin önemine vurgu yaparak başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Güder, “Böyle güzel bir eğitimi Malatya’mızda ve Battalgazi’mizdeki evlatlarımıza bahşettiğiniz için Allah razı olsun. Okul öncesi dini eğitimler önemlidir. Severek, sevdirerek ve eğlendirerek bu eğitim verilmesi daha da önemlidir. Dilini bilmediğiniz ve görmediğiniz bir yerden istifade etmeniz mümkün değildir. Bu durumlarda bizler ne yaparız? Kendimize rehber tutarız. Hepimizin rehberi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu rehberin yavrularımıza erken yaşlarda öğretilmesi gerçekten mutluluk verici bir durum. Çocuklarımızın Kur’an ahlakıyla yetişmelerini görmek ve ecdada sahip çıkıyor olmalarını hissetmek bizleri bir hayli duygulandırıyor. Evlatlarımızı Kur’an ahlakıyla yetiştirip Peygamber ahlakını nakş ettiğimizde, toplumumuzun sağlıklı bir toplum olacağı ve bundan sonraki süreçte ecdadın bıraktığı emanete sahip çıkacağı konusunda gözümüz arkada kalmayacak. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip toplumumuzu geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün bu törende emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yavrularımıza başarılar diliyorum”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hep birlikte yaşayan milli ve manevi değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirmek durumundayız. Milli ve manevi değerlerimizi Fen İlimleriyle birlikte yürütmek zorundayız. İkisinin birlikte olması lazım, tek taraflı hiçbir zaman olmaz. Hem vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seveceğiz hem de dinimizi öğreneceğiz. Bu güzel eğitimlerin yavrularımız üzerinde çok faydalı olacağını düşüyorum. Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

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