banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...

Başkan Güder, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 4-6 yaş Kur’an kursu eğitimlerinin ardından Kur’an-ı Kerime geçen minik öğrenciler için düzenlenen programa katıldı. Törende konuşan Başkan Güder, “Okul öncesi dini eğitimler önemlidir. Tarihimizdeki büyük alimler küçük yaşta temel dini bilgiler almıştır. Her türlü övgüye lâyık yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

MALATYA 17.03.2022, 14:10
Başkan Güder, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 4-6 yaş Kur’an kursu eğitimlerinin ardından Kur’an-ı Kerime geçen minik öğrenciler için düzenlenen programa katıldı. Törende konuşan Başkan Güder, “Okul öncesi dini eğitimler önemlidir. Tarihimizdeki büyük alimler küçük yaşta temel dini bilgiler almıştır. Her türlü övgüye lâyık yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, çocuklara değerler eğitimi vermek ve çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlanması amacıyla Battalgazi İlçe Müftülüğü Kur’an-ı Kerim kursları açıyor. İlçe Müftülüğü bünyesinde temel prensipleri severek, sevindirerek ve eğlendirerek öğretmek olan 4-6 Yaş Kur’an kurslarındaki eğitimlerinde başarılı olan 23 minik öğrenci için Kur’an-ı Kerime geçiş töreni düzenlendi. Yaşlarına uygun plan ve uygulamalarla dini bilgiler öğrenen ve İslam’ın rahmet mesajını tanıyarak alınan eğitimlerin ardından Elif-Ba’yı öğrenen minik öğrencilere, kurs hocaları tarafından taçları takıldı ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törene, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Kuran kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tören sonrası minik öğrencilere çeşitli hediyelerde takdim etti.

“4-6 yaş kurslarımıza büyük önem veriyoruz”

Kur’an Kurslarında çocukların İslam’ın aydınlık ilkeleri ve milli manevi değerlerle yetiştiğine dikkat çeken İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Battalgazi’de 4-6 yaş kurslarımız hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şuanda 38 kursumuz mevcut. Yaklaşık bir hafta sonra 2 kurs daha açacağız. Çocuklarımızın imanın, İslam’ın aydınlık ilkeleriyle ve milli manevi değerlerle yetişmesi bizler için çok önemli. Kurslarımız bizim için büyük önem arz ediyor. Bugünde güzel bir programda beraberiz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çocuklarını kurslarımıza gönderen ailelere, Kaymakamımıza, Belediye başkanımıza ve hayırsevere iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Büyük alimler küçük yaşta dini bilgiler almıştır”

Her türlü övgüye lâyık minik öğrencilere tarihten örnekler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımızın Kur’an ahlakıyla yetişmelerini görmek ve ecdada sahip çıkıyor olmalarını hissetmek bizleri bir hayli duygulandırıyor. Evlatlarımızı Kur’an ahlakıyla yetiştirip Peygamber ahlakını nakşettiğimizde, toplumumuzun sağlıklı bir toplum olacağı ve bundan sonraki süreçte ecdadın bıraktığı emanete sahip çıkacağı konusunda gözümüz arkada kalmayacak. Din eğitimler önemlidir. Severek, sevdirerek ve eğlendirerek bu eğitim verilmesi daha da önemlidir. İbn-i Sinalar, Farabiler, İbn-i Rüştler, matematiğin kaşifi İbnü’l Heysem, küçük yaşlarda temel dini bilgilerini alarak o alana başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin, Fatih’e sadece ulum-i İslamiyye konusunda değil, matematik konusunda da hocalık yapmıştır. O yüzden çocuklarımızı eğitimlerine erken yaşta başlayalım. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Bu noktada hepimiz üzerimize düşen görevi yaparak, toplumumuzu geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Özellikle bu çalışmalara katkı sunan Kaymakamımıza ve bu konuya büyük bir hassasiyet gösteren ilçe müftümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Sizler her türlü övgüyü hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır”

Minik öğrencileri tebrik eden ve okul öncesi eğitimin önemine değinen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Yavrularımızı birlikte seyrettik. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Türk milleti olarak milli ve manevi değerlerimizi Fen ilimleriyle birlikte yürütmek zorundayız. Çünkü ikisinden birisi eksik olduğu zaman hedefe ulaşılabileceği kanaatinde değilim. İkisini bir arada yürütürsek eğer millet olarak daha başarılı oluruz. Okul öncesi eğitimler bu nedenle önemlidir. Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Yapılan birçok araştırmaya göre, okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının ve okul devamlılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu güzel eğitimlerinden dolayı müftülüğümüzü kutluyorum” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19