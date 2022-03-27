Başkan Güder: “Milletimizin hizmetkarıyız”

Malatya’da AK Parti Battalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milletimizin hizmetkarıyız” dedi.

Battalgazi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ile milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Battalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göreve gedikleri ilk günden itibaren Battalgazi’ye hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Güder, “Göreve geldiğimizde ilçemize daha çok ne kazandırabiliriz düşüncesinde olduk. Battalgazi tarihin, kültürün, medeniyetin iç içe olduğu önemli ilçelerimizden bir tanesi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de her alanda ilçemizi daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduk. Biraz önce arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ve hizmetlerimizi yer aldığı bir sine vizyon izledik. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlerde ilçemizin ve ilimizin Şehrül Eminleri olarak, ilçemizdeki tarihi, kültürü, medeniyeti ayağa kaldırmak ve bunu insanlarla buluşturmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Malatya’mıza önemli yatırımlar yapıldı. Büyük katkılar sağlandı. Arslantepe, Kervansaray, Surlar, türbeler, hanlar ve hamamlar ayağa kalktı. ayağa kaldırdık. Bölgemizde tarihimize sahip çıktık. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu minval üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimize, il başkanıma ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz, bu milletin hizmetkarıyız. Bu sorumlulukla da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.