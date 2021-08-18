Başkan Güder, Kur’an kursu öğrencileri ile birlikte derse katıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Eğitim Derneği (HANDER) tarafından açılan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katılarak, çeşitli hediyeler armağan etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Hanımınçiftliği Eğitim Derneği tarafından Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti. 20 Ağustos’ta son bulacak olan Yaz Kur’an kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katılan Başkan Güder, derslerinin nasıl işlendiği nasıl hakkında kuran kursu öğreticilerinden bilgiler aldı. Eğitim alan 80 öğrenci ile tek tek sohbet eden Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler armağan ederek, başarı diledi. Öte yandan Başkan Güder, Kur’an kursu ziyaretinin ardından dikiş nakış kursundaki 20 kursiyeri de ziyaret etti.

“Kurslarımız kapanmadan öğrencilerimizi ziyaret ettik”

Öğrencilere, Hz. Ali’nin "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünü hatırlatarak sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Evlatlarımızı Kur’an ile tanıştırma noktasında Hanımınçiftliği Eğitim Derneği çatısı altında hocalarımız büyük emekler veriyor. Bu hafta kurslarımız tamamlanmış olacak. Bizlerde kurslarımız son bulmadan önce öğrencilerimizi ziyaret edip, sohbet ettik. Az önce bir evladımız bize bir hadis söyledi. ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir’ hadisini hatırlattı. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olmanın da bazı gereklilikleri vardır. En önemlisi Allah’a imandan sonra, meleklere ve Kur’an Kerime iman. Kur’an insanların hayat kılavuzu olmalıdır. Kur’an yol göstericidir. Onun için Kur’an sarılmamız lazım. Her Müslüman’ın vecibelerini yerine getirmesi gerekiyor. Sizlerde burada bunu yerine getiriyorsunuz. Yaz döneminde Kur’an öğrenen öğrencilerimiz, okullarında tercihli ders olarak Kur’an-ı Kerim’i tercih etmelidir. Bizim tek arzu ve isteğimiz, burada öğrenilenlerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde tekrar ederek unutmamalarıdır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler sizlerin her daim yanındayız. Bugüne kadar üzerimize düşeni fazlasını yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Battalgazi’de gençlik ve spor yatırımlarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz yatırımların büyük takdir toplaması, bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizler, Battalgazi’mize hizmet etmek için geldik. Görevimiz süresincede bu hizmete devam edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ziyaret programı, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleşen aşure ikramıyla son buldu.