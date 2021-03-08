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Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kayısı fabrikasında, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ve Battalgazi Belediyesi’nde çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil hediye etti ve günlerini kutladı.

MALATYA 08.03.2021, 17:28
Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kayısı fabrikasında, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ve Battalgazi Belediyesi’nde çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil hediye etti ve günlerini kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Pak Tarım Kayısı Fabrikasında, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ve Battalgazi Belediyesi’nde çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Görevi başındaki kadınları tek tek ziyaret eden Başkan Güder, buradaki kadınlara karanfil hediye etti. Başkan Güder, “Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır” dedi.

Karaca: “Başkanımız her daim bizim yanımızda”

Ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Pak Tarım Kayısı Fabrikası’nda Gıda Mühendisi Birsu Karaca, “Bu zor günlerde bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Pandemi döneminde de başkanım bizleri yalnız bırakmadı. Fabrikamızı ilaçlama işlemi yaptınız, bizlerin sağlıklı ortamlarda çalışmamıza vesile oldunuz. Bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar günümüzü kutlamak için yanımızdasın. Sizler her daim bizimle birliktesiniz. Allah sizden razı olsun. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahveci: “Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır”

Tüm kadınların bu özel günü kutlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onların burada göstermiş olduğu gayret ve çaba toplumun her kesiminde saygıyla karşılanıyor. Kadınlarımızın bizim başımızın tacıdır. Aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler, hanım kardeşlerimizin olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Güder: “Kadınlar bize rabbimin emanetidir”

Milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlar olduğuna işaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm Dünya’da bugün Kadınlar günü olarak kutlamaktayız. Aslında bizler her günü kadınlar günü olarak biliyoruz. Bizler öyle bir kültüre, medeniyete ve inanca mensup insanlarız. Erkekler alacakları önemli kararları ilk olarak kadınları ile paylaşır. Hz. Adem’de böyle yapmıştır. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk destekçisi eşi olmuştur. Bu tarihsel olaylar bize kadının erkeğin nesnesi değil, öznesi olduğunu gösteriyor. AK Parti döneminden bu yana da kadınlarımızın hakları iyileştirildi ve siyasete daha fazla dahil edildi. Yerel yönetimler olarak ta önceki dönemlerle kıyaslandığı zaman bayan istihdamı daha da yoğun olduğunu görüyoruz. Kadınlar bizim çok önemlidir. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Rabbim onları eksikliğini vermesin. Bazı kadınlarımıza şiddet ve zulüm yapıldığını basından takip ediyoruz. Bu şiddete toplum olarak karşı durmalıyız. Bir kadını sadece ve sadece karnındaki bebek tekmeleyebilir. Onundan dışında kadına yapılan tüm şiddete karşıyız. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde söylediği, ‘Kadınlar size Allah’ın emanetidir’ diye buyurur. Başkan bir hadisi şerifte ise şöyle buyuruyor; ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır.’ Rabbim kadınlarımıza kolaylıklar versin. Tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyorum” dedi.
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