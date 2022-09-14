Başkan Güder, İmam Hatip Lisesi mezunlarını ağırladı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Araştırmacı Yazar Emin Yücetaş ve İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Güder, “İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır ve belli bir kimlik kazandırır. Bu kimliği bozmaya da bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Araştırmacı Yazar Emin Yücetaş ve Malatya’da hayata geçen hizmetleri yerinde görmek amacıyla gezi ve inceleme programı düzenleyen Malatya İmam Hatip Lisesi ilk dönem mezunlarıyla İspendere Şifalı İçme Suları’nda bir araya geldi. Geçmiş günlerin yad edildiği programda konuklarla yakından ilgilenen Başkan Güder, ilçeye kazandırılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

“İmam hatipli olmak bir ayrıcalıktır”

Battalgazi’ye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı konukların teşekkürlerini ilettiği Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geç kalınmış, herkesin arzu ettiği bir faaliyet, bugün itibariyle yerine getirilmiş oldu. Bize böyle bir düşünceden bahsedildiğinde başımız üstüne dedik. İmam hatipli insanlar sosyal ve kendini geliştiren insanlardır. İmam Hatipli olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Bende bir İmam Hatipli olarak bunu mezun olduktan sonra daha iyi anladım. İmam hatipli olmak insana bir kimlik kazandırıyor. Bazı insanlar o kimliği bozmaya çalışıyorlar. Hamt olsun bu kimliği bozmaya kimsenin gücü yetmedi, bundan sonrada yetmeyecek inşallah. Hocalarımıza huzurlarınızda hassaten teşekkür ediyorum. Güzel bir nesil yetiştirdiler ve yetiştirmeye de devam ediyorlar. Bizimde kendimizden sonra aynı yoldan giden bir nesli yetiştirmek de bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurduğunda kendisiyle bu kutlu yolu yürümemiz lazım dedik ve yola çıktık. İlk günden itibaren partimizde değişik kademelerde görev yaptık. 2019 seçimlerinde partimizin teveccühü ile Battalgazi Belediye Başkanlığı görevi bizlere verildi. Göreve geldikten sonra tek bir hedefimiz var. Allah’a kul olmak, bu millete ise hizmetkar olmak. Battalgazi’de 310 bin insanın vebalini taşıma gibi zor bir görev verildi. Bizler de bu vebalin altından kalkmak için çalışıyoruz” dedi.

“İnce düşüncesi için başkanımıza teşekkür ederiz”

Ev sahipliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Araştırmacı Yazar Emin Yücetaş, ’’Bugün burada bu güzel mekanda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in misafirleriyiz. Bu ince davranışından dolayı Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Allah bu tür güzellikleri yapmayı bolca nasip etsin. Kardeşlerimizin birçoğu il dışından geldiler. Nasip olursa bu buluşmalarımızı her zaman yaparak, hem eskileri yad etmek hem de birbirimizi daha yakinen tanımanın daha iyi olacağını düşündük. İnşallah bundan sonraki süreçte de buluşmalarımız devam edecek. Ben tekrar başkanımıza bize böyle güzel bir ortamı sunduğu

için şahsım adına teşekkür ediyorum. Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor. Bu kadim ilçede hizmet kitabı yeniden yazılıyor. Çalışmalarından dolayı da başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İmam hatiplilerin buluşmasına AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, belediye başkan yardımcıları ve bazı meclis üyeleri katıldı.