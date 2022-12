Başkan Güder: “Hemşehrilerimizle birlikte güçlüyüz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Orduzu Kaldırım Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Osman Güder ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kaldırım Mahallesi sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği buluşmada mahalle sakinleri, Battalgazi ve Orduzu bölgesinin gelişimden memnun olduğunu ifade ederek, Başkan Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Vatandaşlarla iç içe olmanın, istişarelerde bulunmanın önemine değinen Osman Güder, “Biz büyük bir aileyiz. Battalgazi’mizde, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Orduzu bölgesi bizim için çok önemli ve müstesna yerlerin başında geliyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyorum. 2019 yılından bu yana Orduzu’da bir dönüşüm başlattık. Bu dönüşümünü Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan destekleriyle sağladık. Konutlarla birlikte Orduzuya yeni bir alt merkez kurduk. Bunun yanında sportif yatırımlar, alt ve üst yapı, doğalgaz ve birçok yatırımlar kazandırdık. Orduzu’nun imarını çözüme kavuşturduk. UNESCO Dünya Kültür Mirası’nın da bu bölgede olması Orduzu’ya ayrı bir önem kattı. Bu bölgemize son 4 yılda ciddi yatırımlar yaptık, çok emek harcadık. Yaptığımız yatırımlarla Orduzu bölgemiz şahlanmaya devam ediyor. İlçemizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gecemizi adeta gündüzümüze katmış durumdayız. Bizim ilçemize hizmet sözümüz var ve bu sözümüzü tutmak için her yeni güne neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de eser siyaseti yapıyoruz”

Belediye Başkanı Güder ile birlikte Orduzu’nun hak ettiği değere ulaştığını aktaran Bülent Tüfenkci, "Orduzu bölgesi bizim için gerçekten çok önemli ve hak ettiği gerçek değere ulaşma konusunda her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Buda bizi mutlu ediyor. Bu mutlulukla birlikte Battalgazi için özveriyle büyük emekler ortaya koyan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak önemli süreçlerden de geçiyoruz. Sadece ekonomik mücadele vermiyoruz. Terörle de dış güçlerle de mücadele ediyoruz. Türkiye’de eser siyaseti yapıyoruz ve her geçen gün daha da büyüyor. Hizmet AK Parti’nin içidir. Bizler her zaman daha ileriye nasıl gidebiliriz bunun çalışmaları içerisindeyiz” diye konuştu.