Başkan Güder, Hatunsuyu sakinleri ile buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşlarla kucaklaşmaya ve taleplerini bizzat dinlemeye verdiği önem çerçevesinde Hatunsuyu mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yoğun iş temposuna rağmen mahalle ve ev ziyaretlerini 2019 yılından bu yana aksatmadan sürdüren Başkan Güder, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet ediyor. Bu çerçevede Hatunsuyu mahalle sakinlerinden Şerif Bakır’ın konuğu olan Başkan Güder, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de yerinde dinledi. Başkan Güder, kendisine ileten sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Hatunsuyu bölgesinin gelişimden memnun olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, ilçenin dört bir yanında başlatılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz”

Battalgazi’de gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Güder, “Bugün muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Hatunsuyu mahallemizdeki vatandaşlarımızla bir aradayız. Battalgazi’mizde, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyorum. İlçemizdeki kırsal bölgelerde alt yapı problemini ciddi bir şekilde yaşıyorduk ve göreve geldiğimiz andan itibaren çevreyolu altı ve kırsal bölgelerimizde önceliğimiz alt yapı problemini çözmek oldu. Alt yapının olmadığı yerlerde üst yapı çalışmaları daimi ve kalıcı olmuyor. Doğalgaz çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla Çevreyolu altı tabirini tamamen ortadan kaldırdık. Özellikle Hatunsuyu, Orduzu ve Hanımınçiftliği bölgelerimize ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. İlçemizdeki işsizlik konusu bir nebzede olsa çözmek için Hatunsuyu mahallemizde hayata geçirdiğimiz Tekstilkent projemizin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik yatırımlarımızın yanı sıra eski belediye binamızı Gençlik Merkezi’ne dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Bizim Battalgazi’ye ve vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bu sözü tutmak için ekibimizle birlikte gece gündüz sahadayız. Battalgazi’mizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz” dedi.