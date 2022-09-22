Başkan Güder: “Gurur verici gençlik yatırımlarına imza attık”

Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret eden ve hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarına dikkat çeken Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde gurur verici yatırımlara imza attık” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Müdür Kayhan ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Güder, ilçeye yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Kurumum ve şahsım adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız ile Battalgazi’de başarılı işlere imza atıyoruz, atmaya da devam ediyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Gençliğimize ne kadar önem verirsek, geleceğimizi o kadar teminat altına almış oluruz. Başkanımızda gençliğe büyük önem veriyor, bizler buna şahidiz. Gençlerimiz için önem arz eden bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlere yapılan tüm yatırımlar bizleri heyecanlandırır”

Gençlik ve spor yatırımlarıyla ön plana çıkan bir ilçe konumuna geldiklerini anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü ziyaret ettik. Bu hassas dönemde gençlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak çalışmalara imza atılması, gerçekten takdire şayan çalışmalardı. Türkiye geneli yapılan bu yatırımlardan ilçemizde ciddi bir şekilde faydalandı. 2021 yılı özellikle Battalgazi başta olmak üzere tüm ilçelerde gençlik yılı ilan edildi. Türkiye’de gençlere büyük önem veriliyor. Bizlerde 300 binin üzerindeki nüfusuyla Türkiye’nin birçok alanında en önemli ilçesi olan Battalgazi’mizdeki gençlerimizi önemsiyoruz. Gençlik demek gelecek demektir. İnsanlar geleceği için yaşar. Gençlere yapılan tüm yatırımlar bizleri heyecanlandırır. İlçemiz tarihi ile ön plana çıkan kadim bir ilçemiz. Gençlik ve spor yatırımlarıyla da adından söz ettiren bir konuma geldik. Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla geleceğimizin teminatlarına daha iyi, daha kaliteli ortamları oluşturmak, dünya gençleriyle rekabet edebilmeniz için tüm şartlarımızı zorluyoruz. Gençlerimiz için büyük hedeflerimiz var. Bölgemize hükümetimizin ve belediyemizin imkanlarıyla yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler yapmak için tüm imkanları seferber ettik ve hepsini hayata geçirdik. Yetmez dedik daha büyük hedefler koyduk. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.