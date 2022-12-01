Başkan Güder: “Gönül belediyeciliği bizim yol haritamız oluyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güder, çalmadık kapı girilmedik ev bırakmamaya devam ediyor. Gün içerisinde yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ve ev ziyaretlerini 2019 yılından bu yana hiç aksatmadığı bildirilen Güder, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet ediyor. Bu çerçevevede AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte son olarak Orduzu Mahallesindeki Kemal Erdem’in evinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Güder, onların bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını sorarak, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Başkan Güder, yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da kısa bilgiler verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Orduzu Mahallesine ayrı bir önem verdiğini aktaran Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu Mahallemizin bazı sorunları vardı ve bu sorunlar hakkında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile istişare ettik. İnşallah bu sorunlarımızı kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Başkanımız bölgemize ayrı bir önem veriyor ve buda bizi mutlu ediyor. Başkanımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasına girdiğine dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, göreve geldiği ilk günden itibaren ilçenin imar sorununu çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı ve hamd olsun çözüme kavuşturdu. İlçenin imar sorununun büyük bir bölümü çözüme kavuştu. İmar demek gelişme demektir. İlçemiz her geçen gün yapılan yatırımlarla daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Tercih edilen ilçeler arasına girmeyi başardı. İlçemizdeki vatandaşların memnuniyetlerine şahit olunca bizler mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız tüm hizmetlerin en güzeline layık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz”

Battalgazi’de gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde ortaya koyduklarına dikkat çektiğinin altını çizen Güder, “2019 yılında halkımızın bize gösterdiği teveccüh ile Battalgazi’de görevimize devam ediyoruz. Biz

büyük bir aileyiz. Battalgazi’mizde, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyorum. Çalışmalarımızla Battalgazi’mizi bir yerden bir yere taşıdık. Bu hizmet ve yatırımlarımızın sonucunda ise ilçemizin nüfusunun arttığını görüyoruz. Buda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İlçemizin alt yapısından üst yapısına kadar birçok noktasında birçok vizyonel çalışma başlattık. İlçemizin dört bir yanı bizim için önemli ama Orduzu bölgemizin bizim için ayrı bir önemi var. Yaptığımız yatırımlarla Orduzu bölgemiz şahlanmaya devam ediyor. Birçok vizyonel yatırımı ilçemizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Belediyemizin kaynaklarını milletin hizmetine sunarak gerek kırsalda gerekse merkezde ciddi bir başarı ediyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği bizim her zaman yol haritamız oluyor, olmaya da devam edecek” diye konuştu.