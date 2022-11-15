Başkan Güder, gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Güder, “Gençlere yapılan yatırımlar geleceğimize yapılan yatırımlardır” dedi.

Gençlerle ilgili eğitimden spora, kültürden sanata her türlü desteği veren Battalgazi Belediyesi, ilçedeki gençlik merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Gençlerin daha kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla 2020 yılının sonunda yapımına başlanılan Orduzu Gençlik Merkezi, geleceğimizin teminatı gençlere kapılarını açtı. Gençlik Merkezi’nin Orduzu’ya kazandırılmasını sağlayarak büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkezde faaliyet gösteren birçok sanatsal ve sportif kurslardan yararlanan gençleri ziyaret etti. Gençlerle yakından ilgilenerek onlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkat çekti.

Gençlerden Başkan Güder’e teşekkür

Gençlik Merkezi’nden ücretsiz olarak faydalanan Elif Aykan isimli öğrenci, “Orduzu’da oturuyorum ve lise öğrencisiyim. Mahallemize yapılan bu merkez o kadar iyi oldu ki gönlümce burada faydalanıyorum. Derslerime rahatça çalışıyorum. Bu merkezi bizler için yaptıran Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gülşen Kalan isimli öğrenci ise, “Yıllardır Orduzu’da oturuyorum. Bu Gençlik Merkezi’nin açılması bizim sosyal ve kültürel anlamda gelişmemizi sağlayacak. Çok güzel bir ortam var ve eğitmenlerimiz ile güzel zaman geçiriyoruz. Kurslar açıldı, ders çalışma ortamımız var. Buradan gönül rahatlığıyla yararlanıyoruz. İlçemizde diğer merkezlerimiz var ama rahat ulaşım sağlayamıyorduk. Hem bizim için hem ailelerimiz için çok güzel oldu. Emeği geçen Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gurur verici gençlik çalışmalarına imza atıldı”

Battalgazi’de gurur verici gençlik çalışmalarına imza atıldığına dikkat çeken Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi Belediyemize ait olan bu binayı Belediye Başkanımız bizlere tahsis etti. Eski olduğu için yıkılarak güzel bir gençlik merkezi haline geldi. Burası siz gençlerimiz ile daha da güzelleşecek. İhtiyacınız olan kursları başka yerlere gitmeden buradan alacaksınız. Bu noktada başkanımızın bizlere büyük desteği var. Orduzu bölgemize çok güzel bir futbol sahası da kazandırdık Bu yüzyıl, gençliğin ve geleceğin olacak. Battalgazi’de çok güzel gençlik çalışmalarına imza atıldı, atılmaya da devam ediyor” diye konuştu.

“Gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz”

‘Her şey gençlerimiz için’ diyerek gençlere verdiği önemi bir kez daha anlatan Başkan Güder, “Orduzu’nun gençleri bizden Gençlik Merkezi talep ediyordu. Bizlerde bu talebi geri çevirmedik ve buraya güzel bir merkez kazandırarak gençlerimizin istifadesine sunduk. Gençlerimiz mutlu bizler ise gururluyuz. Buraya daha önce gelmek istiyorduk ama kısmet bugüneymiş. Amacımız; sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamaktır. Biz sizin geleceğinizi gerçekten düşünüyoruz. Sizlerde kendinizi geleceğe güçlü ve emin şekilde hazırlarsanız dünyada çok daha güzel yerlere geliriz. Buda sizin gayretinizle olacak. Elimizden ne geliyorsa sizin için yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Gelincik Tepesi’ne de bir merkez açıyoruz. İnşallah gençlerimiz oradan da istifade edecek. Hanımınçiftliği mahallesine de bir merkez kazandırdık. Hatunsuyu’na da yapıyoruz. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğizde. Bizler sizler için varız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi önemsiyoruz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizleri seviyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.