Başkan Güder gençlerin TEKNOFEST gezisi talebini geri çevirmedi

Bu yıl Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılıp yeni teknolojileri yakından görmek istediklerini Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ileten gençlerin bu isteği geri çevrilmedi. Battalgazili gençler Türkiye’nin ayakları yere basmayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini gezerken kendilerine bu imkanı sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ettiler.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gezi turuna katılan Battalgazili gençler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımla Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST‘i gezdi. Binlerce yarışmacının yer aldığı festivalde kurulan stantları inceleyen ve birbirinden önemli projeler hakkında bilgiler alan gençler bu büyük festivale hayran kaldı. Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliğinde gösteri uçuşlarını da izleyen öğrenciler, düzenlenen bu özel gezi turu için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Öğrencilerden Ekin Yanehir Koyun, “Güzel bir gezi oldu buradaki etkinliği gayet başarılı buldum. Yeni arkadaşlar edindik. Ayrıca uçaklar ve 3D gerçekten güzeldi. Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Beyzanur Bakış da “Buraya Malatya’dan bir heyecanla geldik. Çok güzelmiş beklediğimizden daha güzelmiş. Başkanımıza bizim buraları görmemize imkan sağladığı için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız hayalimizi gerçekleştirdi”

TEKNOFEST’i çok beğendiğini ifade eden öğrencilerden Özlem Günaydın da “Alanı gezdim ve hayalim olduğu için buradayım. Aklımdaki hayalleri daha gerçek ki bir konuma getirmiş oldum. Savaş uçakları sahil güvenlik dikkatimi çekti. Belediyemize ve Osman Güder başkana teşekkür ederim bizi böyle bir programa getirdikleri için” şeklinde konuştu.

Umut Zahir isimli öğrenci ise “Burası ufkumuzu, bakış açımızı genişletti. Yeni yerli teknolojileri görmek bizi duygulandırdı. Hem de ülkemizin nasıl ilerlediğini görmüş olduk. Bizleri bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Muhammet Ali Yılmaz da ilk defa TEKNOFEST’i gezdiğini söyleyerek, “Çok memnun kaldık. Belediye başkanımız Sayın Osman Güder’e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun gelmeyenlere de tavsiye ederim. Çok güzeldi çok eğlendik. Bizim için geleceğe bir adım olabilir. Bana ve bütün arkadaşlarıma katkı sağlıyor. Kısacası eğlendik çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere eşlik eden öğretmen Hüsamettin Karakelle ise “Bu gezi bizlere çok şey kattı gerek Türkiye’nin üretim gerçeğini gerek bilime verdiği önemi sahada görerek anlamış bulunmaktayız. Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ederim çok verimli bir gezi gerçekleştirmiş oldu” dedi.